Luca Hördt (hinten links) und Timo Brauer erklärten den kleinen Teilnehmern des Schnuppertrainings den Inhalt eines Feuerwehrautos.

Schwarme. Es kamen auch nach dem offiziellen Start ständig weitere Kinder in das Schwarmer Feuerwehrhaus, wo am Sonntag ein Schnupperdienst der Anfang des Jahres gegründeten Kinderfeuerwehr Martfeld/Schwarme angeboten wurde. Schließlich waren es 25, die in die ausgelegten Listen eingetragen wurden. „Ich bin – auch wenn noch welche abspringen würden – sehr zufrieden. Vielleicht kommen sogar noch welche nach“, zog Schwarmes Jugendfeuerwehrwart Jannis Hördt ein positives Fazit.

Neben dem großen Fahrzeug – einem Tanklöschfahrzeug 3000 mit einem entsprechend großen Tank – hatten die gastgebenden Brandschützer Bänke und Tische aufgebaut. Dafür musste das Löschgruppenfahrzeug 8 draußen stehen, konnte von den Jüngsten ab sechs Jahren aber inspiziert werden.

Jannis Hördt und Kinderfeuerwehrwartin Kiara Bösl hatten unter anderem mit den Betreuern Luca Hördt, Timo Brauer und Tjark Tecklenborg innerhalb des Feuerwehrhauses in Schwarme alles gut durchdacht vorbereitet. Auf einem Tisch lagen Anwesenheitslisten und Anmeldeformulare sowie Dienstpläne für die Kleinsten, auf einem anderen standen Getränke für Groß und Klein sowie Laugenbrötchen, Salzstangen und Obst.

„Anfang 2019 kam die Idee von den Jugendbetreuern, eine Kinderfeuerwehr zu gründen“, berichtete Jannis Hördt. Immerhin gibt es Jahr für Jahr Nachwuchsprobleme. Das soll sich nun ändern. „In die Jugendfeuerwehr können Kinder ab dem zehnten Lebensjahr aufgenommen werden. Dann sind aber viele schon anders orientiert, sind im Sport- oder Schützenverein aktiv“, fügte der Jugendwart an. „Wir müssen die Kinder rechtzeitig zu uns zur Feuerwehr holen und spielerisch dafür begeistern“, erklärte Martfelds Ortsbrandmeister Heiner Rahlmann zur Gründung der Kindergruppe.

Das Spielerische steht laut Dienstplan auch bei den vorgesehenen Treffen im Vordergrund. Bereits beim Schnupperdienst wurden den Mädchen und Jungen nicht nur die großen Fahrzeuge mit riesigen Schläuchen und diversen Sicherheitsausrüstungen gezeigt. Vielmehr gab es leichte Quizfragen zu lösen und es durften Bilder mit Feuerwehrmotiven ausgemalt sowie Buttons gepresst werden. Auch fotografierte Schwarmes Ortsbrandmeister Frank Tecklenborg die jungen Interessenten, die die Bilder zur Erinnerung mitnehmen durften.

Schon zeitig vor dem Schnupperdienst bereiteten die Betreuer alles vor und waren gespannt auf die Resonanz. Die Kinder bekamen einen Streifen mit ihrem Namen aufgeklebt. Nach einer Einführung wurden die interessierten Mädchen und Jungen in Gruppen eingeteilt. Der fünfjährige Karl Palmer aus Schwarme schaute sich das Ganze noch etwas zurückhaltend an. Doch er wusste genau, weshalb er mitmachen will: „Es ist doch toll, jemandem zu helfen.“ Das große Löschfahrzeug kannte er schon vom Kindergarten und vom Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr. „Ich bin mittelschwer begeistert“, zog Schwarmes Ortsbrandmeister Frank Tecklenborg ein positives Fazit. Eines war allen Beteiligten klar: Die Kinder von heute bilden das personelle Kapital der Zukunft.

Spiel und Spaß sowie die Brandschutz-Erziehung bilden den Grundstock der Kinderfeuerwehr. Beim nächsten Treffen am Sonntag, 16. Februar, im Feuerwehrhaus Martfeld lautet das Thema zunächst „Wir lernen uns kennen“. Unter dem Motto „Wir machen Wettbewerbe“ steht das dritte Treffen am Sonntag, 15. März, in Kleinenborstel. Kreativ soll es am Sonnabend, 18. April, in Hustedt zugehen und am Sonntag, 17. Mai, steht eine Rallye in Schwarme auf dem Programm. Der Dienst dauert jeweils von 14 bis 15.30 Uhr.

Für den Sommer sind Wasserspiele mit dem Gartenschlauch und ein Zeltlagerbesuch bei den Jugendlichen in Cornau geplant. „Es ist wichtig, dass die Kinder Lust haben. Disziplin gehört zur Feuerwehr dazu, außerdem muss aktiv, also regelmäßig, mitgemacht werden“, sagte Jannis Hördt. Die Kinderwehr soll auch optisch auffallen. Deshalb ist eine einheitliche Oberbekleidung angedacht. Das Logo „Die Löschfüchse“ ist bereits ein Erkennungsmerkmal der Kinderfeuerwehr Martfeld/Schwarme. Wer bei der Kinderfeuerwehr mitmachen will, kann sich per E-Mail unter jfschwarme@gmail.com bei Jannis Hördt oder bei Kiara Bösl unter kfmartfeldschwarme@gmail.com melden.