Keine Panik: Suse Laue beruhigt alle Skeptiker. Das Syker Hallenbad wird barrierefrei. Auch die Anregung hinsichtlich der Taxistände werden ernstgenommen. (Udo Meissner)

Suse Laue: Im Ausschuss für Generationen haben wir vorgestellt, wie das Hallenbad saniert werden soll. Und ich freue mich, der Userin mitteilen zu können, dass wir selbstverständlich an mobilitätseingeschränkte Menschen gedacht haben. Es wird einen Lifter am Becken sowie entsprechend eingerichtete Umkleidekabinen und sanitären Einrichtungen geben.

Die Kabinen werden entsprechend breiter sein. Dann werden wir natürlich die Toilettenanlagen entsprechend ausstatten. Dafür informieren sich unsere Mitarbeiter auch bei der Lebenshilfe und anderen Einrichtungen, die auf dem Gebiet mehr Erfahrung haben, an was wir alles denken müssen. Es wird sogar einen höhenverstellbaren Wickelbereich geben.

Das gehört für uns dazu und wird kommen. Die Vertreter des Behindertenbeirats waren bei dem Ausschuss auch dabei und haben sehr darauf gedrängt. Aber auch mir ist es sehr wichtig, dass wir allen Menschen den Besuch im Hallenbad ermöglichen können.

Nein, wir sind gerade erst in einer groben Ermittlung. Wir wissen lediglich, von welchem Kostenumfang wir sprechen, aber gehen davon aus, dass sie in den Gesamtkosten enthalten sind. Ich möchte aber auch gar nicht davon sprechen, wie viel das gesondert kostet. Es ist wichtig, dass wir das tun. Darum möchte ich nicht gegenüberstellen, wie teuer ein Sanitärbereich für Menschen mit und ohne Handicap ist. Es wird ein Sanitärbereich geschaffen, der von allen Besuchern genutzt werden kann, und es wird ein sehr schönes Bad werden.

Wir erweitern das Hallenbad um ein Therapiebecken mit einem höhenverstellbaren Boden. Das hat nicht nur den Vorteil, dass wir den Boden verstellen können, sondern, dass es auch anders beheizt werden kann. So können wir eine höhere und konstantere Temperatur erreichen, was ja auch wichtig ist, wenn man das Becken für die Wassergymnastik oder andere Dinge nutzt. Und das Schöne bei dem Becken wird sein, dass wir eine Fensterfront haben werden, die man öffnen kann. Damit wollen wir dem Bedarf gerecht werden, dass die Nachfrage nach dem therapeutischen Bereich steigt.

Wir wollen 2019 beginnen. Was wir schon vorher machen möchten, ist die Sanierung des Bereiches für die Mitarbeiter. Da fehlen Sozialräume, und die sanitären Einrichtungen müssen saniert und erweitert werden. Davon ist der Badebetrieb aber noch nicht eingeschränkt.

Wir gehen von einer Schließzeit von eineinhalb Jahren aus. Wir sind uns bewusst, dass das eine lange Zeit ist. Aber das müssen wir jetzt in Kauf nehmen und wissen dafür, dass am Ende etwas Tolles dabei herauskommt, das weitaus attraktiver ist als jetzt. Die Alternative wäre gewesen, dass wir das in vier Bauabschnitten machen. Das hätte sich aber weitaus länger hingezogen. Und ich glaube, bei dem Baulärm hätte auch keiner mehr Lust auf therapeutische Anwendungen.

Zunächst einmal ist die Deutsche Bahn Bauherrin in beiden Fällen. Wo in Syke früher die Taxistände waren, sind jetzt ein barrierefreier Zugang und einer mit Treppe. Da hat die Bahn selber gesagt, dass sie dort keine Taxistände mehr bauen möchten und den Platz für die Fahrgäste vorhalten.

Wir wissen, dass Taxen am Bahnhof halten, aber unregelmäßig. Das war auch schon vor dem Umbau so. Wir haben die Anregung aufgenommen und schauen, ob da nicht doch noch ein Taxistand etabliert werden sollte. Dafür werden wir auch noch die Meinung von Taxi-Unternehmen einholen. Bisher hatten wir nämlich von ihnen selber noch keine Beschwerden gehört. Auf alle Fälle werden wir in Syke und Barrien ein Schild mit den Rufnummern der Taxi-Anbieter aufstellen, damit die Fahrgäste wissen, dass sie jederzeit ein Taxi rufen können.

Das Interview führte Dominik Albrecht.

Zur Sache

"Wenn das Syker Hallenbad von Grund auf renoviert wird, wird auch an mobilitätseingeschränkte Menschen gedacht? Ich bin dahingehend vom Hallenbad in Lahausen fasziniert und sehe es als ,Vorführobjekt'. Dort gibt es einen Lifter am Becken und großzügige Umkleidekabinen mit senkbaren Bänken."

"Es gibt nach dem Neubau des Syker und Barrier Bahnhofs keine ausgewiesenen Taxistände an den Bahnhöfen in Syke, worüber sich auch schon Taxiunternehmen beschwert haben. Wird an dieser Situation etwas geändert? Und wenn ja, wann?"