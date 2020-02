Die rund 300 Teilnehmer der Demonstration starteten am Syker Bahnhof. (Michael Galian)

Syke. Rund 300 Teilnehmer kamen laut Aussage eines Polizeibeamten am Sonnabendmittag zum Syker Bahnhof. Sie waren dem Aufruf des Bündnisses „Wir sind mehr“ im Landkreis Diepholz gefolgt, trotz widrigen Wetters. Die Gruppe um Michael Roeder gründete sich 2018 nach den Vorkommnissen in Chemnitz, wo ein Mensch ermordet und andere auf der Straße gehetzt wurden. Dem von einem Brandanschlag in den frühen Morgenstunden des 13. Februar betroffenen Wirt mit Migrationshintergrund des Restaurants Martini in Syke, (der WESER-KURIER berichtete), sollte Solidarität und Mitgefühl bekundet werden.

Das Bündnis hatte den Aufruf überschrieben: „Rechtem Terror entgegentreten“. Die Täter sind bisher unbekannt. Ermittlungen zur Brandstiftung laufen. Seitens der Polizei gibt es zurzeit keine neuen Erkenntnisse. Nach Protesten von „Wir sind mehr“ in Syke einige Tage zuvor gegen die AfD wegen der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen, hatten etwa 20 Demoteilnehmer anschließend im Martini gegessen. Roeder wünscht sich, dass dieser Umstand in die Ermittlungen der Polizei miteinfließt.

Vor einem Banner mit der Aufschrift: „Rassismus, Nationalismus, Antifeminismus und europäische Abschottung bekämpfen. Eine freie solidarische Gesellschaft für alle“, begrüßte Roeder die Teilnehmer. Nach seiner 20-minütigen Rede formierte sich ein Zug, und machte sich auf den Weg zum Lokal des Geschädigten. Zuvor bekundete Roeder erst einmal seine Trauer und Wut zu den Geschehnissen in Hanau, bei denen neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen wurden. Er nannte den Namen des mutmaßlichen Täters und auch jeden Vornamen der Ermordeten.

Darüber hinaus bat er darum, in der anschließenden Schweigeminute auch der vielen Toten zu gedenken, die im Mittelmeer ertrunken und auf der Flucht oder in den Flüchtlingslagern gestorben sind. „Die Toten sind die Brüder und Schwestern der Toten von Hanau. Die Debatte muss aufhören, ob Deutschland ein Einwanderungsland ist und ob Asyl gewährt werden muss. Die Aussage: 'Die Migration ist die Mutter aller Probleme', ist falsch. Rassismus ist das Problem! Stigmatisierung muss beendet, Neonazis und Rassisten das Handwerk gelegt werden.“

Er wies auf die Gefahr durch die zwölf vor wenigen Tagen in verschiedenen Bundesländern verhafteten rechtsextremen Männer der sogenannten „Gruppe S“ hin, die Anschläge auf Moscheen in großem Umfang geplant haben sollen. „Es ist Zeit aufzustehen gegen eine stete Verschiebung nach rechts.“ Mit den Worten des türkischen Dichters und Dramatikers Nazim Hikmet, die Roeder zweimal anführte, rief er zu Solidarität auf: „Leben wie ein Baum, einzeln und frei, doch brüderlich wie ein Wald.“ Immer wieder wurde Beifall laut. Gebastelte Plakate mit der Aufschrift: „Menschenrecht statt rechte Menschen“ oder „Syke ist bunt, alle gegen Faschismus“ wurden in die Höhe gereckt. Auf manchen Shirts stand: „Alle Menschen sind Ausländer – fast überall. Alle Rassisten sind Arschlöcher – überall.“

Zur Sprache brachte Roeder auch eine Rede von Björn Höcke in Dresden kürzlich bei der 200. Pegida-Kundgebung, für die der Thüringer AfD-Chef wegen Volksverhetzung angezeigt wurde. Die Staatsanwaltschaft Dresden hat dazu einen Prüfvorgang eingeleitet. Zahlreiche Kritiker werfen der AfD vor, mit ihrer Wortwahl und Rhetorik den Boden für Anschläge wie in Hanau bereitet zu haben. Auch Michael Roeder setzte Höckes Rede in Zusammenhang mit den Morden von Hanau.