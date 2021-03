Bürgermeisterin Suse Laue (links) und Bibliotheksleiterin Eva-Maria Meyer freuen sich ankündigen zu können, dass die Syker Bücherei ab Mittwoch wieder geöffnet ist. (Michael Galian)

Syke. Die Syker Stadtbibliothek öffnet ihre Türen wieder für den Publikumsverkehr. Ab Mittwoch, 17. März, können die Besucher wieder in die Bibliothek kommen, kündigen Bürgermeisterin Suse Laue und Bibliotheksleiterin Eva-Maria Meyer an.

„Wir wollen möglich machen, was möglich ist“, sagt Eva-Maria Meyer. Und möglich ist derzeit ein Besuch von maximal acht Besuchern zeitgleich. „Jeder erhält dafür eine laminierte Karte am Eingang, die dann wieder abgegeben wird“, erläutert die Bibliotheksleiterin das Prinzip. Sind alle Karten vergeben – das heißt acht Personen in der Bibliothek – gilt es ein wenig draußen zu warten, bis jemand die Bibliothek wieder verlässt. Das dürfte in den meisten Fällen jedoch kein Problem sein, denn derzeit ist der Besuch noch auf 15 Minuten pro Besucher begrenzt.

In diesen 15 Minuten ist eine Maske zu tragen. Desinfektionsmittel für die Hände stehen am Eingang bereit. Doch ansonsten sind die Besucher frei, in den Regalen nach neuem Lese- oder Hörstoff zu stöbern. „Danach sehnen sich viele“, weiß Suse Laue. Denn bei allen technischen Möglichkeiten ersetze die Online-Recherche eben doch nicht den Besuch in der Bücherei, bei dem man auch mal rechts oder links vom eigentlich gewünschten Buch schauen kann. „Das geht allerdings nur, wenn alle sich an die gebotenen Abstands- und Hygieneregeln halten“, mahnt die Bürgermeisterin. „Wir bitten die Leser, in der Bibliothek daher selbstständig auf den Abstand von 1,50 Meter zu achten“, ergänzt Eva-Maria Meyer.

Um Tummeleien weiter zu vermeiden, gilt in der Bibliothek auch wieder das Einbahnstraßensystem. Das wurde im vergangenen Sommer bereits erfolgreich praktiziert. Hinein geht es durch den gewohnten Eingang am Hinrich-Hanno-Platz. Dort liegen die inzwischen hinlänglich bekannten Kontaktformulare aus, die auszufüllen sind. Zudem erhält jeder Besucher eine der laminierten Karten. Dann kann frei gestöbert werden.

„Wir haben auch die Arbeitsplätze entsprechend gestaltet“, berichtet Eva-Maria Meyer. Ein Tisch ist ausschließlich für die Rückgabe, ein weiterer für die Ausleihe. Beide sind mit Plexiglasscheiben ausgestattet, die die Besucher von den Bibliotheksmitarbeiterinnen trennen. Am Ausleih-Tisch kann auch die Besucherkarte zurückgegeben werden. Diese wird desinfiziert und an die nächsten Besucher wieder ausgegeben. Bücher, die zurückgegeben werden, kommen wie bisher auch zunächst für drei Tage in Quarantäne. Der Ausgang befindet sich derzeit wieder am anderen Ende, vorbei an den Toiletten und dem Bücher-Flohmarkt, auf den hinteren Parkplatz am Rathaus hinaus.

Erstmals seit November öffnet die Bibliothek am Mittwoch, 17. März, um 10 Uhr ihre Tür für Besucher. Geöffnet ist die Bücherei dann wieder zu den bekannten Öffnungszeiten: montags von 10 bis 19 Uhr, mittwochs und donnerstags von 10 bis 17 Uhr sowie freitags von 10 bis 13 Uhr. Eine Anmeldung oder Terminvergabe ist dafür nicht erforderlich, betont Eva-Maria Meyer.

Besucher der Bibliothek können sich auf eine weitere Neuerung freuen. Die Möbel für die Umgestaltung des Kinder- und Jugendbereichs sind eingetroffen und werden bis Mittwoch aufgebaut sein, stellt Eva-Maria Meyer in Aussicht. Der Lesenachwuchs kann sich auf neue Regale und gemütliche Sitzsäcke in frischem Grasgrün freuen. Lediglich die neue Ritterburg, die zur Wichtelburg umgestaltet wird, ist noch nicht fertig. Nutzen können die Besucher die neuen Sitzgelegenheiten allerdings noch nicht. Wie das Lese-Café und die Internetplätze sind sie derzeit coronabedingt noch nicht freigegeben. Eva-Maria Meyer und ihr Team hoffen allerdings, dass Ende April – wenn alles fertig ist – die Voraussetzungen wieder besser sind und der neue Bereich dann auch entsprechend eingeweiht werden kann. Bis dahin gilt aber immerhin: „Solange es die Verordnungslage zulässt, bleibt die Bücherei auf“, wie Suse Laue sagt.