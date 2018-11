Kunsthandwerk in vorweihnachtlicher Idylle: Beim Markt im Syker Kreismuseum gab es durchaus auch schräge Vögel zu erwerben. (Micha Bustian)

Normalerweise gibt es sonntags keinen Parkplatzmangel in Syke. Aber was ist schon normal, wenn rund um das Kreismuseum wieder das Marktgeschehen tobt? Dann ist auf der Bundesstraße 6 in beiden Richtungen Verkehr, als wäre Rush Hour am Donnerstag. Und auf dem Parkplatz am Hachepark stehen so viele Autos, als hätten die Supermärkte geöffnet. Auf 4500 Besucher schätzte Museumsmitarbeiterin Birgit Neumann den Andrang bei Kunst-Hand-Werk und Design am Sonntag. Museumsleiter Ralf Vogeding kommentierte den Ausnahmezustand wie folgt: „Das läuft seit heute morgen so. Und läuft und läuft und läuft.“

Dietlinde Zacher wird es gefreut haben. „Früher hatten wir den Markt hier zwei, drei Wochen später“, erinnerte sich die Organisatorin. „Seit wir das am zweiten November-Wochenende machen, läuft es richtig gut. Das ist ein total gutes Datum.“ Dann würden immer noch Blätter an den Bäumen hängen. Und eben das Zusammenspiel aus herbstlich gefärbten Blättern und in die Bäume gerichteten Strahlern machte am Sonntag um die Dämmerungszeit einen Großteil des vorweihnachtlichen Charmes aus.

Schick verpackte Lose

Dazu kamen natürlich mehr als 100 Anbieter, die sich perfekt in die herbstliche Szenerie einpassten. Und was es da alles zu sehen gab. Vogelhäuschen, geschmiedete Engel, Keramik, Seifen, Glasperlen, Adventsgesteck, Holzschilder, Honig und Handgestricktes. Für Letztgenanntes sorgte unter anderem Iris Grützmacher. Die Dame aus der Nähe von Walsrode bot bei fast frühlingshaften Temperaturen Handschuhe und Mützen an. Und machte laut eigener Aussage guten Umsatz. „Die Menschen gehen davon aus, dass es noch kalt wird“, erklärte sie ihren Geschäftserfolg. Sie betreibe ihr Handwerk als reines Hobby und reise mit den Produkten von einem Ort zum anderen. In Syke allerdings sei sie das erste Mal. „Ich bin positiv überrascht.“

Weiter im wilden Ritt durch das Angebot: Futterhäuser, Feuerschalen, hölzerne Stifte, Schmuck, Weidengeflecht, Holzkunst, Kerzen und Stempel. Der Lions-Club sorgte in dieser Vielfalt für einen ungeschminkten Hinweis, dass die Adventszeit vor der Tür steht. Adventskalender verkaufte Norbert Lederhofer für fünf Euro. Schick verpackte Lose waren das. 5555 Kalender seien am Montag ausgeliefert worden, erklärte der Lions-Sekretär. Jeder mit einer Gewinnnummer darauf. Für 5370 Preise, darunter ein iPhone X für 999 Euro, eine Berlin-Reise für 450 Euro oder eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft für 347 Euro.

Richtig lecker war es am Stand von Robert Heinzel. Der Konditor aus Delmenhorst hat eine familiär bedingte Affinität zu Königsberger Marzipan, da seine Großmutter daher kommt. Per Zufall sei er während seiner Lehre zum Konditor über eine Eisdiele in Delmenhorst an die typischen Formen für das Königsberger Marzipan gekommen. „Die sind super selten.“ Seit vier, fünf Jahren tingelt er mit seinem Produkt über die Märkte und erlebt zurzeit eine Art Renaissance. „Für viele ist das Marzipan eine Kindheitserinnerung. Man merkt jetzt, wie viele Flüchtlinge es nach dem zweiten Weltkrieg aus dieser Region gab.“

Auch im Biergarten und der Bauerndiele des Kreismuseums brummte es kräftig. 20 große Bleche Butterkuchen hatten die Damen hinter der Verkaufstheke an die Kundschaft gebracht. Auf die Frage, ob der große Andrang sie überraschen würde, kam eine Antwort aus dem Hintergrund: „Nee, das läuft hier doch immer so.“