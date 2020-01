22 Jahre lang war Hans Georg Göbel in der Barrier Butze für die Kinder und Jugendlichen da. Jetzt geht er in Rente. (Michael Braunschädel)

Syke-Barrien. „Man kann viel rumeiern, aber man muss auch sagen, wie es ist.“ Und rumeiern ist Hans Georg Göbels Sache nicht. Klare Kante und deutliche Worte, dafür ist der 66-jährige, gelernte Kfz-Meister bekannt. Dafür hat man ihn vor 22 Jahren mit der Jugendarbeit in der Barrier Butze betraut. Zum 31. Januar geht er in den Ruhestand. Nicht freudestrahlend, aber auch nicht richtig traurig. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich eben eine Menge verändert. Auch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.

„Die offene Jugendarbeit ist nicht mehr das, was sie mal war“, sagt er. Früher seien die Kinder und Jugendlichen nach der Schule in die Butze gekommen. Es wurden Vogelhäuschen gezimmert, Räder umgebaut, gemalt, gebastelt, gebolzt, gespielt oder an einem der zahlreichen Vehikel geschraubt, die der leidenschaftliche Motorrad-Fan Göbel bereitgestellt hatte. „Heute braucht es Impulse, dass überhaupt was gemacht wird“, bedauert er.

Als einen Faktor dafür hat Hans Georg Göbel die Zeit ausgemacht, oder besser ausgedrückt, der Mangel daran. Bis nachmittags Schule, Computer, Handy – da bleibe nicht mehr viel übrig für andere Sachen. Überhaupt das Handy ... Ob das immer zum Besten des Nachwuchses ist, wagt Hans Georg Göbel zu bezweifeln. Ja, es könnte auch sinnvoll genutzt werden, etwa um sich mit Freunden zu verabreden. „Stattdessen sitzen alle auf dem Sofa und jeder daddelt allein auf dem Handy vor sich hin.“ Ihm fehlt dabei das Zusammengehörigkeitsgefühl und er spürt gleichzeitig: „Das hat natürlich Einfluss auf die offene Jugendarbeit.“

Dabei war es gerade das Zusammengehörigkeitsgefühl, das die offene Jugendarbeit in Barrien ausgemacht hat. Vor allem in Göbels Anfangszeiten, in denen der Ort mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen hatte. Am Kirchplatz traf sich vor 22 Jahren regelmäßig eine Gruppe Rechtsradikaler. Sie randalierten, pöbelten, betranken sich, belästigten Besucher und Anwohner. Als die Barrier sich das nicht mehr bieten lassen wollten, kam Hans Georg Göbel ins Spiel. Ein Ortsansässiger, ein Handwerker, jemand, der zumindest die Familien der Jugendlichen kannte, sollte den Jugendlichen eine Alternative zum „Abhängen und Saufen“ bieten. Als Aus- und Fortbilder im Erwachsenenbildungsbereich und bei der Volkshochschule hatte der gelernte Kfz-Mechaniker zudem bereits Erfahrungen im pädagogischen Bereich gesammelt. So wurde zunächst ein alter Hühnerstall zum Jugendtreff umfunktioniert. Göbel stellte Regeln auf, gewann Vertrauen und sorgte dafür, dass sich nicht mehr Jugendliche dem Treiben auf dem Kirchplatz anschlossen. Die Rechtsradikalen verschwanden, aber die Butze blieb, auch nach dem Umzug ins ehemalige Feuerwehrhaus.

Und dann ging es bald auch los mit dem Motorsport. „Das ist ein bisschen auf meinem Mist gewachsen, weil das mein Hobby war“, gesteht Göbel. Motocross und Motorräder – dafür konnte sich der Kfz-Meister begeistern, und damit steckte er die Jugend an. Als einige mit BMX-Fahren anfingen, kamen auch noch Fahrräder dazu. Damit die Jugendlichen fahren konnten, stellte der Sammler einige seiner alten „Schätze“ zur Verfügung, später kamen Spenden dazu. Gebrauchte Protektoren und Schutzkleidung organisierte er über seine Kontakte. Geübt wurde auch schon mal vor dem Jugendzentrum. „Das ginge inzwischen gar nicht mehr“, weiß er, und ist heute noch dankbar, dass die Butze verständnisvolle Nachbarn hatte. „Da haben wir Glück gehabt.“

In Kooperation mit dem MSC Schwarme, in dem Göbel für die Jugendarbeit verantwortlich war, ging es dann auf die Piste. „Das fanden sie alle toll“, erinnert er sich. „Sich austoben, legal einfach mal rumrattern mit den Knatterfiets.“ Dabei ging es ihm nie nur um den Sport. „Die Jugendlichen mussten lernen, sich an Regeln zu halten“, führt Göbel stattdessen aus. Es galt Sicherheitsvorschriften zu bedenken und Verantwortung zu übernehmen – für sich und für das Sportgerät. Dazu gehörte dann selbstverständlich auch die Pflege der Knatterfiets. Gerissen haben sich die Jugendlichen nicht darum, klar. Fahren macht schließlich mehr Spaß, weiß auch Hans Georg Göbel. Doch das gehört eben dazu. „Das hat sich dann eingespielt: Veranstaltungen am Wochenende, montags war Putztag.“ Und schon bald war die „Schrauberei“ fester Bestandteil des Angebots. Die Jugendlichen begannen, alte Fahrräder wieder in Gang zu bringen: Ketten aufziehen, Reifen wechseln, Bremsen richten.

Dabei ging natürlich auch mal was daneben. So wurde nicht jedes Mofa wieder zusammengesetzt, nicht jedes Rennen wurde gewonnen, aber auch das schulte – und zwar das Durchhaltevermögen. „Man legt sich eben auch mal hin“, sagt Göbel. „Und dann sind da noch andere, die schon länger fahren, mehr Erfahrung haben. Da muss man dann erst mal trainieren, um besser zu werden.“ Man muss schon dran bleiben. Für ihn war das nie eine Frage. „Es lohnt sich, sich für sie einzusetzen“, sagt er über die Jugendlichen.

Doch auch das änderte sich im Lauf der Jahre. „Das Durchhaltevermögen hat merklich nachgelassen“, hat er festgestellt. „Kurze Aktionen oder Projekte sind okay, aber längere Projekte ... Da wird es schwierig.“ Das liegt nicht allein an den Jugendlichen. Generell seien spontane Aktionen früher einfacher gewesen. Schnell ein Anruf bei den Eltern, los ging's. Heutzutage gibt es eine steigende Anzahl von Vorschriften für derartige Unternehmungen.

„Wer weiß, was ich noch mache“, sagt er über seine Pläne für den Ruhestand. Natürlich werde er weiter an seinen Oldtimern rumschrauben. Auch das Oldtimer-Treffen auf dem Schützenplatz in Barrien organisiert er weiter und seine Pläne für ein Fahrradmuseum hat er nur aufgeschoben, nie aufgehoben (der SYKER KURIER berichtete). Auf jeden Fall will er weiter etwas für die Allgemeinheit tun: „Wer weiß, was sich noch ergibt.“