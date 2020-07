Christine Gaumann weiß über die Gleichstellungsarbeit: Alle Probleme, die es anderswo in Deutschland gibt, existieren auch in Bassum. (Michael Braunschädel)

Ich würde es vielleicht etwas anders formulieren. Damals meinte ich, dass die Arbeiten, die Frauen zusätzlich zu ihrer Erwerbsarbeit zu Hause leisten, mehr Wertschätzung und Anerkennung benötigen und bei der Rente berücksichtigt werden müssen. Inhaltlich gesehen hat sich bis heute gar nicht so viel getan. Auch 2020 wird die meiste Arbeit dieser Art unbezahlt verrichtet, auch wenn sich inzwischen Männer erfreulicherweise etwas mehr beteiligen. Aber ich beobachte noch immer, dass Frauen nach wie vor die Hauptverantwortlichen bei der Versorgungs-, Pflege- und den Erziehungsleistungen im Haushalt sind. Laut den Statistiken werden bis zu 80 Prozent dieser Arbeiten von Frauen verrichtet. Und die Aktualität dieses Themas zeigt sich im zweiten Gleichstellungsbericht, den die Bundesregierung in dieser Legislaturperiode aufgesetzt hat: „Erwerbs- und Sorgearbeit gemeinsam neu gestalten“ und sehr deutlich in der Corona-Krise.

Es müsste auf allen Ebenen angesetzt werden. Wir raten Frauen und Männern mit einem gemeinsamen Haushalt, offen darüber zu sprechen, wie sie die Arbeiten aufteilen wollen. Aber noch viel wichtiger sind die Rahmenbedingungen, die Politik, Verwaltung und Gesellschaft vorgeben. Die Gesellschaft könnte dazu beitragen, indem sie diese Arbeit tatsächlich anerkennen würde. Bei den politischen Rahmenbedingungen benötigen wir Arbeitsgesetze, die noch flexiblere Arbeitszeiten ermöglichen. Es muss eine Diskussion darüber stattfinden, wie sich eine Vollzeitstelle überhaupt definiert. Viele haben noch diese Vorstellung von 40 Stunden an fünf Tagen in der Woche. Alles andere sei ja eine Sondernummer. Die Teilzeitstellen nehmen überwiegend Frauen ein, weil sie Haushalt, Familie und Erwerbstätigkeit vereinbaren müssen. Wenn zum Beispiel der Mann 40 Stunden arbeitet und die Frau 20 Stunden, damit sie die Kinder oder die alten oder kranken Personen noch gut versorgen kann – warum sollen nicht beide Partner 30 Stunden arbeiten können? Das ist keine neue Forderung, die gibt es schon seit Jahrzehnten.

Ich denke schon. Mitunter müssen sie es, weil sich die Auswahl auf dem Arbeitsmarkt verkleinert hat, Stichwort Fachkräftemangel. Außerdem gibt es immer mehr Frauen und Männer, die diese Flexibilität einfordern, weil sie etwa mehr Zeit für ihre Kinder möchten. Als die Generation der Babyboomer berufstätig geworden ist, konnten sich viele freuen, überhaupt einen Job zu finden. Das ändert sich jetzt durch den demografischen Wandel. Die heutigen Arbeitssuchenden finden ein viel größeres Stellenangebot vor, sodass sie dann eher ein Entgegenkommen des Arbeitgebers einfordern können. Es gibt aber auch vor allem größere Unternehmen, die von sich aus Arbeitszeiten flexibler gestalten, gemischte Teams bevorzugen und Betriebskindergärten einrichten. Vor 10, 15 Jahren habe ich da noch viel mehr Skepsis bei der Arbeitgeberseite gespürt. Allerdings könnten einige Betriebe noch mehr Richtlinien von der Politik gebrauchen.

Vor allem die Kinderbetreuung haben wir ausgeweitet. Vor 25 Jahren gab es in Bassum noch keine Tagesmütter und kaum eine Betreuung für Kinder unter vier Jahren. Wir haben jetzt Frühdienste und Betreuungszeiten bis in den Nachmittag hinein. Es gibt nun Kinderkrippen, auch weil Eltern mittlerweile einen Rechtsanspruch haben, ihr Kind in Betreuung schicken zu können. Nachholbedarf gibt es bei den Themen Gewaltschutz und finanzielle Eigenständigkeit von Frauen in allen Facetten. Aber zum Beispiel auch bei der Berufswahl. 55 Prozent der Mädchen wählen noch immer Berufe im pflegerischen Bereich oder werden Verkäuferin oder Friseurin. Und die technischen Berufe sind nach wie vor bei den Jungs, etwa der Kfz-Mechatroniker. Dabei haben die Mädchen statistisch gesehen inzwischen mindestens genauso gute, wenn nicht gar bessere Schul- und Studienabschlüsse. Hier könnte die Schule die Berufsberatung klischeefreier machen. Ich würde mir wünschen, dass die Eltern ihren Kindern einen offeneren Blick gönnen würden. Zum Beispiel beim Zukunftstag, dass die Jungs mal einen Tag im pflegerischen Beruf verbringen. Und dass Mädchen die Gelegenheit bekommen, die technischen und naturwissenschaftlichen Berufe näher kennenzulernen. Wir bieten Mentoringprogramme an, um Frauen verstärkt in die Politik zu bekommen. In diesem Bereich erleben wir sogar Rückschritte: Im Bundestag hatten wir in der vorigen Legislaturperiode einen Frauenanteil von 37 Prozent, der nun auf 31 Prozent gesunken ist.

Ich fände es nur angebracht, dass eine Gesellschaft, die zu mehr als 50 Prozent aus Frauen besteht, mindestens zu 50 Prozent von Frauen regiert wird. Die Lebenserfahrungen der Frauen unterscheiden sich von denen der Männer und sollten in die Politik eingebracht werden. Als ich vor 20 Jahren als Gleichstellungsbeauftragte an Ratssitzungen teilgenommen habe, waren überwiegend männliche Ratsvertreter zugegen, Altersdurchschnitt 50 Jahre und darüber. Wenn ich etwas über Kinderbetreuung erzählt habe, dann wusste ich, dass viele dieser Menschen zwar Kinder hatten, diese Situationen aber nicht nachempfinden konnten, weil sie in ihrem Leben wenig Berührung damit gehabt haben. Eine Person, die morgens zur Arbeit geht und abends zurückkommt, wenn die Kinder schon im Bett sind, und am Wochenende vielleicht mal einen Ausflug mit ihnen macht, hat einen anderen Erfahrungshintergrund als eine Person, die die Kinder von morgens bis abends begleitet, sie zur Schule bringt und mit ihnen die Hausaufgaben macht. Die Lebenserfahrungen von Frauen müssen in die Politik getragen werden. Und was eine verbindliche Quote angeht: Es gibt in Frankreich ein Modell, bei dem sich bei Wahlen ein Mann und eine Frau als Team aufstellen lassen können. Diese Idee finde ich wirklich gut. Auch in Deutschland gibt es in den Bundesländern solche Überlegungen.

Diesen Beruf gab es damals ja noch nicht so sehr lange, in Bassum war ich die erste Gleichstellungsbeauftragte. Ich bin mit der Motivation angetreten, die ich aus meinem Studium mitgebracht habe: Gegen Benachteiligungen, Diskriminierungen und Ungerechtigkeiten anzugehen. Ich bin für die Beschäftigten im Rathaus Ansprechpartnerin, habe aber auch den Auftrag, für die Bürger der Stadt Bassum zu arbeiten und die Gleichberechtigung voranzubringen. Es ist mir wichtig, bedarfsgerecht zu arbeiten und nicht irgendwas von oben überzustülpen. Deswegen eine breite Vernetzung mit Beratungsstellen, Fraueninitiativen, Frauengruppen, Frauenvereinen und mit Institutionen wie der Arbeitsagentur, der Polizei oder den Jugendämtern. In Kooperation etwas zu bewirken, macht mir Freude.

Ich habe festgestellt: Alle Probleme, die es anderswo in Deutschland gibt, existieren auch in Bassum. Gewalt gegen Frauen zum Beispiel, auch wenn man das früher immer abstritt. Ich habe mir am Anfang Menschen gesucht, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Es gibt natürlich nicht immer nur Rückenwind. Bei den Parteien im Stadtrat und den Frauen gab es sehr unterschiedliche Erwartungen an eine Frauenbeauftragte und auch die Einstellung: Jetzt haben wir eine Frauenbeauftragte, dann können wir uns bei der Gleichstellungsarbeit ja zurücklehnen. Aber so kann es ja nicht gehen. Bei der großen Themenvielfalt sind natürlich zeitliche Grenzen gesetzt, ich kann immer nur punktuell Dinge anbieten. Ich gebe viele Seminare, Workshops und Vorträge, um die Bevölkerung zu informieren und ihr zu helfen. Beispielsweise nicht nur einen Vortrag mit Kurzinformationen über die Rente, sondern zusätzlich einen Workshop. Oder Arbeitsgruppen, die daraus entstanden sind, mit denen man dann länger zusammenarbeitet. Aber ja, vielen Zielen konnte ich näherkommen: Ich konnte Ungleichheiten beseitigen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Eltern und das berufliche Fortkommen von Frauen verbessern. Zudem konnte ich Mobilität fördern, die Inklusion von Behinderten und die Integration von Migrantinnen voranbringen.

Zur Person

Christine Gaumann (56)

ist seit 1995 Bassums Gleichstellungsbeauftragte. 20 Stunden in der Woche kümmert sie sich um die Gleichstellungsarbeit in der Hachestadt.