Alle einsteigen: Lokführerin Insa Drechsler-Konukiewitz hat alles im Griff. (Sebi Berens)

Bruchhausen-Vilsen. Die Frauen der Museumsbahn Frauke Lehmann (Zugbegeleiterin und Bürokraft), Insa Drexler (Lokführerin), Regine Meier (Fotografin der Bahn), Mechthild Schröder (Heizerin) und Beatrix Beßling-Seemann hatten gehofft, auf mehr Resonanz bei ihren Geschlechtsgenossinnen zu treffen. Letztere aus der Nähe von Hannover kam durch die Bekanntschaft zu Frauke Lehmann und dem Hobby mit Fünf-Zoll-Bahnen nach Vilsen und war zum zweiten Mal dabei, um zu helfen. Am sogenannten Frauentag, am 16. und 17. Juni hätte Hand angelegt werden können an den Dampfloks Hoya und Hermann. So zeigten nur die fünf Etablierten, dass sie sich nicht vor schmutziger Arbeit fürchten, und es ihnen keine Mühe macht, mit mindestens 30er-Schraubenschlüsseln, Hammer und Kuhfuß umzugehen.

Insa Drexler ist seit 2001 berechtigt, Dampfloks zu führen. „Neulich räumte ich neben einer Lok eine Schubkarre beiseite, als ein Fahrgast meinte: ´Ah, hier zeigt sich die ordentliche Hausfrau.`“ Im Führerstand der Lok am Heiligenberg sah sie den Gast wieder und konnte sich nicht verkneifen zu sagen: „Und jetzt hat die Hausfrau die Lok den Berg hochgefahren.“ Auch am Sonnabend sei die Aussage eines männlichen Besuchers gewesen: „Erstaunlich, was die Frauen hier leisten.“

Solche Statements hätten technisch interessierte Frauen leicht ad absurdum führen können – doch Fehlanzeige, es gab sie nicht. Vielleicht wurde die Aktion nicht intensiv genug publik gemacht. Dafür rollten die fünf Altgedienten Schläuche aus, spülten die Langkessel, Wasserkästen, Feuerbüchsen und Rauchkammern der beiden Loks, nachdem die Zugführerin die Hoya und die Hermann mit dem gelben DEV-SKL 1, dem Schwer-Kleinwagen – liebevoll nach dem Spender und Eisenbahnfreund Burda „Friedolin“ genannt – auf den Waschplatz gezogen hatte.

Hier sind die Anschlüsse und der Abfluss für das abgelassene Wasser, das in einer Grube mit Filter und Ölabscheider gesammelt wird. Die Rauchkammer muss von Kohlebestandteilen zur Not auch mit einem Schaber gereinigt werden. Die Küken, spezielle Absperrkörper in den Wasserhähnen, galt es auszubauen, Kalkstein zu entfernen, und sie anschließend mit Petroleum zu konservieren. Das alles machen nach den Fahrten sonst auch die Männer. Die Hoya, die in den letzten Wochen oft auf der Strecke war, wurde für eine Ruhephase besonders intensiv gereinigt. Auch muss bei ihr am Läutewerk etwas am Glockenhahn erneuert werden. Dieses spezielle Teil wird in der Werkstatt gefertigt, das gibt es nicht als Ersatzteil zu kaufen“, erklärte Insa Drexler. Mit Pressluft und vielen Lappen hieß es nach der Reinigungsarbeit die Loks äußerlich „trockenzulegen“.

Am Sonntagmorgen wurde dann der Zug von einer kompletten Frauenmannschaft betreut. „Das ist einmalig für eine Museumsbahn“, erklärte voll Stolz Insa Drexler. „Vom Fahrkartenverkauf, über Lokführerin, Zugbegleiterin, Schaffnerinnen, Büfettwagenkräfte haben die Frauen das Sagen.“ Ihr hätte Spaß gemacht, mit einer Rauchbombe pinkfarbenen Dampf entweichen lassen. Vier Stunden vor Fahrtantritt wurde die Kohle in der Feuerkiste entzündet. Dadurch werden heiße Gase in den vielen Rohren durch das Wasser in den Langkessel geleitet. Kocht das Wasser, bildet sich Dampf, der sich im Dampfraum sammelt. Über Rohre gelangt der zu den Zylindern. Die heißen Gase entweichen in der Rauchkammer durch den Schornstein und zeigen jedermann an: Die Museumsbahn ist unterwegs. Unermüdlich muss die Heizerin dann Kohle nachfüttern, damit der Zug fährt. Erstaunlich ist, außer der Vilserin Insa Drexler kommen alle beteiligten Damen von außerhalb.

Blieb noch die Frage: „Wie wäre es, wenn zumindest ein paar einheimische Frauen – besonders gern auch jüngere – sich entschließen würden, das Vorurteil Frauen und Technik, das geht nicht, zu entkräften und beim Damenteam der Museumsbahn einzusteigen?“ „Das wäre große klasse“, so die Aussage der fünf Powerfrauen.