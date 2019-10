Aus einer Spontanidee für einen fast vergessenen Geburtstag hat Tara Frese ein Geschäft gemacht. (Fotos: Michael Braunschädel)

Bassum-Katenkamp. Tara Frese sitzt an ihrem Tisch im hinteren Teil ihres Ateliers in Katenkamp. Das umgestaltete Bauernhaus zeigt die Kreativität der Künstlerin. Fotografien hängen an der Wand. Eigens hergestellte Teelichthalter zieren den Raum. Holzkarten mit unterschiedlichen Motiven sind ausgestellt. „Ich kann das machen, was ich machen möchte“, sagt die Katenkämperin über ihren Beruf. Ein Teil davon ist ihre Karten-Manufaktur, die es seit diesem Jahr gibt.

Frese nimmt eine Holzplatte in Postkartengröße vom Stapel und legt sie vor sich hin. Das Motiv, das letztlich auf die Holzkarte soll, hat sie vorher ausgedruckt. Mithilfe einer Transferflüssigkeit trägt sie das Bild auf die Karte auf und entfernt mit einem Schwamm das Papier. „Die dünne Schicht vom Druck bleibt übrig“, sagt Frese. Am Ende entstehen daraus Karten mit Motiven wie Kinderwagen, Blumen, Autos oder anderen Fahrzeugen. „Im Moment sind viele Motive schwarz-weiß, weil es einen Nostalgie-Trend gibt. Ich habe auch viele eigene Fotos, die ich nehme“, sagt Frese über die Motivauswahl. Gleichzeitig ist es auch möglich, das Holz etwa mit gold oder silber aufzupeppen. Das Wissen behält Frese nicht für sich. Sie gibt nämlich auch Workshops, bei denen die Teilnehmer lernen, wie ihr Bild auf die Karte kommt. Dabei können sich Einzelne anmelden oder auch Gruppen. „Die Karten müssen nicht aus Holz sein“, verrät Frese. Allerdings ist das gerade der Renner. Mittlerweile stellt sie diese Karten auf Anfrage für Hochzeiten, Geburtstage oder anderen Feierlichkeiten her.

Und sie weiß, was sie tut. Schließlich hat sie Grafikdesign und Fotografie in London studiert. „Ich bin mit 19 Jahren hin und mit 40 wieder zurückgekommen“, erzählt sie und lacht ob ihrer Erinnerung. Sie selbst bezeichnet London als ihre zweite Liebe, nachdem sie das erste Mal mit 13 Jahren in der britischen Hauptstadt war. „Ich fand London immer toll, es passiert immer so viel.“ Nach der Schule wollte die Katenkämperin erst einmal ein wenig Distanz zu ihren Eltern bringen. Die ersten Berührungspunkte mit der Fotografie hatte sie bereits von klein auf. „Mein Vater war ein bekannter Food-Fotograf. Wir hatten viele Produktionen hier“, erinnert sie sich.

„Es hätte auch Berlin werden können, aber das war mir noch zu nah“, sagt die 49-Jährige heute. Dann also London. Bei 400 Bewerbungen war sie eine von 90 Menschen, die angenommen wurden. „Ich hatte Glück“, sagt sie bescheiden. Am Central St. Martins College of Art and Design studierte Frese und arbeitete danach als freiberufliche Grafikerin und Fotografin. „Erst als Assistenz und dann kamen irgendwann die Aufträge. Aber da war das Kommerzielle wichtiger als das Künstlerische“, hat sie durch ihre Rückkehr nach Deutschland – zurück nach Katenkamp – ihren Fokus verändert.

„Ich wollte keine Fotoshoots mehr um 4 Uhr machen. Die Räumlichkeiten waren da und es ist schön, auf dem Land zu wohnen“, sagt Frese. Seit sie vor acht Jahren wieder zurück in ihre alte Heimat gekommen ist, konzentriert sie sich mehr auf die Kunst. Sie fährt unter anderem nach Bremen, Hude, Syke, um ihre Werke zu präsentieren, stellt beim Offenen Atelier aus und „suche mir neue Orte“, um ihre Kunst an die Menschen zu bringen. Gerne besucht sie Märkte. „Für mich als Macherin ist der Austausch ganz spannend“, schwärmt sie. Gerade die Zeit vor Weihnachten und Ostern ist für sie die intensivste, weil Menschen nach Geschenken suchen.

So wie sie einst: „Ich habe einmal nicht ganz so genau auf den Kalender geguckt und fast einen runden Geburtstag vergessen.“ Auf der Suche nach einem Präsent ist ihr die Idee mit der Holzkarte gekommen. Mit einem Blumenstrauß ging es dann zur Feier und „die Leute haben gesagt: 'Das ist echt toll.'“, freute sich Frese. Als immer wieder Anfragen kamen, dachte sich die Künstlerin: Warum nicht eine Geschäftsidee daraus machen? „Dann habe ich eine Serie mit 18 Karten gemacht.“