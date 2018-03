Klaus-Peter Wolf geht mit seinen Büchern regelmäßig auf lange Lesereisen. Am Freitag stellt er sein neues Werk "Ostfriesenfluch" in der Syker Kreissparkasse vor. (Gaby Gerster)

Nach dem Terminplan auf Ihrer Homepage zu schließen, reisen Sie von einer Lesung zur nächsten. Wo erwische ich Sie denn gerade?

Klaus-Peter Wolf: Ich bin gerade in Hamburg im Studio, sechs Tage in ein und demselben Hotel. Das ist toll, da wird das Hotel geradezu zu meinem Zuhause. Ich nehme das Hörbuch für den nächsten Roman auf, er wird „Totentanz am Strand“ heißen. Es ist der zweite Teil meiner Reihe um Dr. Bernhard Sommerfeldt, den Serienkiller, der als Ich-Erzähler den Roman selbst schreibt.

Ich bin also für eine Woche – wenn Sie so wollen – ganz in der Haut oder besser gesagt der seelischen und geistigen Welt des Killers. Zum Glück habe ich ein erfahrenes Team um mich herum, mit dem ich seit vielen Jahren arbeite, unter anderem meinen Regisseur Ulrich Maske.

Ihre Heimat ist seit vielen Jahren Ostfriesland. Was fasziniert Sie dort an Land und Leuten?

Zunächst einmal liebe ich natürlich die Nähe zum Meer, den Wechsel der Gezeiten. Wenn ich zu lange vom Meer entfernt bin, werde ich unausstehlich. Dort schreibt es sich auch am besten. Ich mag an den Menschen, dass sie so bodenständig sind, so unaufgeregt und doch Fremden und Neuem gegenüber als alte Seefahrer sehr aufgeschlossen.

„Ostfriesenkiller“, der erste Ostfriesenkrimi mit Ann-Kathrin Klaasen, erschien 2007. Gerade ist mit „Ostfriesenfluch“ der zwölfte Teil erschienen und ist ein eben solcher Erfolg wie seine Vorgänger. Das muss doch der Traum jedes Schriftstellers sein?

Es ist die Krönung eines langen, nicht immer einfachen Schriftstellerlebens. Es gab Zeiten, da konnte ich meine Miete nicht bezahlen, die Bank nahm mir die Kreditkarte ab, und ich kannte auch niemanden mehr, der bereit war, mir noch etwas zu leihen. Das Viertel, in dem ich wohnte, hatte zwei „Pfändungsbeamte“. Ich habe beide geduzt. Es waren nette Kerle, wir haben uns zweimal die Woche gesehen, warum sollte ich denen das Du nicht anbieten? Jetzt kommen die nicht mehr. Der Erfolg ist durch mein Leben und auch durch das meiner Frau Bettina Göschl wie eine Sturmflut hereingebrochen. Wir versuchen, darin klarzukommen und zu überleben. Das ist auch nicht nur einfach.

In jedem neuen Ostfriesenkrimi muss Ann-Kathrin Klaasen nicht nur einen neuen Fall lösen, sondern es passiert auch sonst ganz viel im Leben von ihr, Weller, Rupert und Ubbo Heide. Wo nehmen Sie die Inspiration für all die Geschichten her?

Das Leben ist der Steinbruch für meine Geschichten. Schriftsteller müssen sehr neugierige Menschen sein. Ich interessiere mich halt für Menschen, ihre Geschichten und Schicksalsschläge. Dadurch sind meine Kriminalromane immer so etwas wie ein Mosaik unserer Zeit. Vielleicht ist der Kriminalroman der große Gesellschaftsroman der heutigen Zeit. Wo sonst kann man Gesellschaft so genau erzählen, so tief in den Abgrund der menschlichen Seele schauen und sehen, wie Personen unter großem Druck in Krisen handeln.

Jedes Jahr ein neuer Ostfriesenkrimi, dazwischen veröffentlichen Sie noch Kurzkrimis und im vergangenen und in diesem Jahr sogar einen weiteren Roman. Wie schafft man das?

Was ich tue, mache ich mit großer Leidenschaft. Ich wollte nie etwas anderes. Ich werde nur dann ein unleidlicher Zeitgenosse, wenn man mich daran hindert, meine Geschichten zu erzählen. Ich habe das große Glück, dass viele hunderttausend Leser auf das nächste Buch warten. Es sprudelt nur so aus mir heraus. Papier und Füller bekomme ich oft von den Fans geschenkt. Das sind die Literaturpreise, die das Leben verleiht.

In Ihren Lesungen tragen Sie nicht nur einfach aus Ihren Büchern vor, sondern berichten dem Publikum auch ganz viel aus Ihrem Leben und dem Entstehungsprozess der Bücher. Wird das auch in Syke so sein?

Ganz sicher. Viele Fans haben ja zehn, manche mehr, Romane von mir gelesen. Sie erleben ein neues Buch, als hätte ich einen Brief geschrieben. Natürlich wollen sie etwas über die Hintergründe der Bücher erfahren, Auslöser und Entstehungsgeschichten. Ich lese nicht nur vor, sondern ich erzähle gerne über diese Prozesse.

Können sich die Besucher vielleicht auch schon auf einen Ausschnitt aus dem neuen Dr. Sommerfeldt-Krimi freuen, der im Juni erscheinen soll?

Der neue Dr. Sommerfeldt, „Totentanz am Strand“, ist fertig, liegt im Verlag, und ich lese ja gerade das Hörbuch ein. Mal gucken, wenn ich Lust habe, vielleicht lese ich eine Passage vor. So etwas lege ich ja vorher nicht wirklich fest. Oft kommen Leser zu mir, wünschen sich bestimmte Stellen aus anderen Büchern. Ich gehe meist sehr auf das Publikum ein.

In „Ostfriesenschwur“ spielt eine Szene in Achim nicht weit von Syke. Sie haben mal in einem Interview erzählt, Sie hätten dort im Uesener Yachthafen übernachtet und auch geschrieben. Wo übernachten Sie denn in Syke oder anders: Können Sich Ihre Fans in Syke vielleicht auch auf eine entsprechende Szene in einem Ihrer nächsten Bücher freuen?

Klar werde ich in Syke übernachten. Ich hatte übrigens auch mal einen Verdächtigen in Syke, das war in „Ostfriesenschwur“. In meinen Büchern kommen immer die Orte vor, die ich bereist habe und kenne. Schauen Sie sich um, wenn Sie nachts aus dem Haus gehen. Es könnte auch sein, dass Ihnen in Syke ein Serienkiller über den Weg läuft. Ich freue mich auf den Abend in Syke!

Das Interview führte Claudia Ihmels.