Mit vollem Einsatz: Wenn Brigitta Wortmann Märchen vorträgt, zieht sie alle Register. (Micha Bustian)

Bassum. Ein lautes "Kikeriki" schallt durch die Räume des Bassumer Kindergartens Rentei. Von Hähnchen aber weit und breit nichts zu sehen. Da, wieder: "Kikeriki". Was ist da nur los? Der Hahnenweckruf kommt aus dem Obergeschoss. Dort steht Brigitta Wortmann. Mittelalterlich gewandet, die große Harfe direkt neben sich. Vor ihr: 25 Lütte im Alter von drei bis fünf Jahren. Denen erzählt die Frau aus Eschenhausen gerade das Märchen vom Hahn und der Handmühle. Märchen erzählen, damit verdient die 47-Jährige seit nunmehr 20 Jahren ihr Geld.

Für diesen runden Geburtstag hat es Brigitta Wortmann zurückgezogen zu ihren Anfängen. Ihre Söhne Stefan und Michael – heute 27 und 24 Jahre alt – gingen einst zum Kindergarten Rentei. Und Mama hat dort ab und zu Geschichten vorgetragen. Es ist fast wie im Märchen. Es war einmal . . .

Der erste Auftritt von Brigitta Wortmann allerdings fand im Mütter-Kinder-Zentrum statt, dort wo heute der Parkplatz der Volksbank ist. "Meine Kinder waren nicht mehr ganz so klein, und ich wollte beruflich wieder etwas machen", erinnert sich die Harfenistin. Allerdings nicht mehr als Beamtin oder Zahnarzthelferin, womit sie bis zur Schwangerschaft ihr Geld verdient hatte. Sie habe als Kind immer gerne Märchen gehört. Und sie habe "gehört, dass es diesen Berufszweig gibt", den Berufszweig der Märchenerzählerin. Mehr noch: "Es gibt sogar eine Ausbildung." Keine wirklich anerkannte, aber Wortmann nahm sie trotzdem auf sich. Erst bei der Europäischen Märchengesellschaft, dann bei Jana Reihe. Ein Jahr lang. Erzählstil habe sie dabei gelernt, auch Märchendeutung. "Und ich muss ja wissen, was mit den Menschen geschehen kann, wenn sie Märchen hören." Weinende Erwachsene könnten einen Erzähler schon erschüttern.

Lachende Kinder indes nicht. Brigitta Wortmann beendet das Märchen vom Hahn und der Handmühle. Sie setzt sich an ihre Harfe und spielt ein Lied. Die Kurzen sitzen und liegen ihr zu Füßen und hören zu. Still. Mit offenem Mund und großen Augen. Nach dem Indianer-Märchen vom Blitz und Donner fragt sie: "Hat es euch gefallen?" Die Antwort ist ein mehrkehliges, langgezogenes "Jaaa!" Und dann kommt ganz leise aus dem Hintergrund: "Die Musik war so schön."

Die Harfe ist das Markenzeichen der Märchenerzählerin. "Ich habe das Erzählen auch schon mit orientalischem Tanz verbunden", schaut die Bassumerin zurück. Die Hintergrundbanner gestaltet sie selber, auch illustriert hat sie Märchen schon. Und Hörspiele und Trickfilme mit Kindern gemacht. Es sind kreative Adern, die von Brigitta Wortmanns Herz gefüllt werden. Im Mittelpunkt stehen immer die Märchen.

120 Erzählungen kann sie aus dem Kopf heraus rezitieren. "Ich kenne nicht alle Titel auswendig, aber wenn ich den Titel höre, kann ich die Geschichte erzählen." Als Lieblingsmärchen nennt sie "Jorinde und Joringel", bei "Der Gemahl der Nacht" merkte sie schnell: "Das ist die Geschichte von meinem Mann und mir." Die in vielen Märchen eingebauten Grausamkeiten ändert sie ab. "Hauptsache, der Böse ist weg." Es sei der Wunsch nach einer heilen, einer gerechten Welt, der die Menschen bei der Stange halte. Und dieser Wunsch werde von Märchen bedient.

20 Jahre macht Brigitta Wortmann diesen Job im September. Ihr schönstes Erlebnis hatte sie aber erst vor eineinhalb Jahren. Mit schlimmsten Erwartungen ist sie da nach Worpswede gereist, um in einem Seniorenheim vor Demenzkranken vorzutragen. Als sie die Märchen vortrug, konnte sogar die Pflegerin kaum glauben, wie still es unter den Zuhörern war. Eine Stunde ging das so, selbst eine besonders unruhige Frau gab keinen Mucks von sich. Nach dem Ende sprach die Dame Brigitta Wortmann an und fragte: "Wann fangen sie denn endlich an zu spielen?" Sie war so weggetreten, "ich habe ihr eine Stunde Ruhe und Frieden geschenkt".

Einiges hat sich verändert in den vergangenen 20 Jahren. Auch im Kosmos einer Märchenerzählerin. In Anfangszeiten sei sie vornehmlich vor Kindern aufgetreten, heute sind rund 70 Prozent ihrer Gäste Erwachsene. "Da kann man nicht die gleichen Geschichten erzählen", sagt Wortmann. "Und man muss die Geschichten auch unterschiedlich erzählen." Je nach Klientel. Die Hörgewohnheiten hätten sich nicht groß geändert, auch die Kinder seien nicht deutlich unruhiger als noch vor zehn Jahren.

Nicht geändert hat sich Brigitta Wortmanns Grundmotivation. "Ich wollte etwas Eigenes, selbstständig arbeiten", erzählt sie. Zudem wolle sie mit Menschen arbeiten. "Es freuen sich alle, wenn ich komme. Ich lasse Freude da und habe selber Freude. Wenn ich nach einer Aufführung nach Hause fahre, bin ich ganz aufgeladen mit Freude." Dass es die Märchenerzählerin Wortmann in 20 Jahren noch gibt, kann sie sich gut vorstellen. Auch wenn sie vor drei Jahren das Studium der Medienpädagogik angefangen hat. "Märchen kann ich bis ins hoher Alter erzählen. Das passt dann doch sogar noch besser. Ich lasse dann meine Harfe zu Hause und komme mit einem Schaukelstuhl." Rente? Das braucht sie als Märchenerzählerin nicht. "Ich habe ein ereignisreiches Leben und würde es nicht missen wollen. Wäre ich nicht ich, würde ich mich beneiden."

Nur eins scheint ihr noch zu fehlen: ein selbst geschriebenes Märchen. Aber auch da ist Abhilfe in Sicht. "Das wird passieren", kündigt Brigitta Wortmann an. Denn zum runden Geburtstag hat sie eine Veranstaltungsreihe entworfen, die am 29. September mit orientalischen Caféhausgeschichten im Café Vergissmeinnicht in Nordwohlde beginnt und im September 2019 mit einer Ausstellung in der Bassumer Volksbank endet. Mittendrin: ein gemeinsamer Abend mit dem Musiker und Komponisten Michael Messer. Er wird am 11. Mai kommenden Jahres selbst komponierte Stücke spielen, Wortmann selbst geschriebene Märchen zitieren. Ob da wohl wieder die Söhne probehören?