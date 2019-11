Mit Begleitschutz: Auf den Martfelder Weihnachtsmarkt kommt der Weihnachtsmann nur mit seinen Engeln. (FR)

Martfeld. „Ihr Kinderlein kommet“ – dieses Lied wird sicher aus den Lautsprechern schallen, wenn am Sonntag, 8. Dezember, um 14 Uhr der Martfelder Christkindlmarkt eröffnet. Aber der Nachwuchs muss sicherlich nicht extra aufgefordert werden, sich anzuschließen, wenn sich Bude um Bude entlang der Alten Bremer Straße aufreiht und das Umfeld festlich und stimmungsvoll geschmückt ist. Dafür sorgt die Gemeinschaft der Selbstständigen in Martfeld (GdS).

Der Höhepunkt des Weihnachtsmarktes ist für Tobias Büscher, Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei der GdS, die Tombola, die unter dem Motto „Rubbelspaß für Jung und Alt“ steht. „Wer auf seinem Los drei Mühlen freirubbelt, kann es sofort mit seinem Namen und seiner Adresse versehen und es in die große Lostrommel einwerfen“, erläutert er. Zehn gesammelte Weihnachtsmänner auf einer beliebigen Anzahl von Losen geben in gleicher Weise die Möglichkeit, an der Verlosung der Preise teilzunehmen. Den Gewinnern winken etwa 50 attraktive Preise. Ganz vornean steht dabei ein Reisegutschein für eine Ostseekreuzfahrt im Wert von 800 Euro. Dazu kommen ein hochwertiges Markenfahrrad, ein Gutschein für den Heidepark Soltau im Wert von 140 Euro und viele weitere schöne Dinge.

Die Rubbellose sind bereits in vielen Martfelder Geschäften erhältlich, lässt Tobias Büscher wissen. Außerdem können sie an zwei Sonnabenden, am 30. November und am 7. Dezember, im Eingangsbereich des Supermarktes „Kööp In“, Hauptstraße 23 in Martfeld, erworben werden. Auf dem Weihnachtsmarkt selbst gibt es die Lose dann ab 14 Uhr, bis es ab 18.30 Uhr zur Ziehung der Gewinner auf der großen Bühne kommt. Für die Ziehung wird extra der Weihnachtsmann eingeflogen – in Begleitung zweier Glücks-Engel, versteht sich.

Wer sein Glück nicht auf die Probe stellen mag: Etwa 40 Stände und Hütten bieten Glühwein, Gebäck, Bratwurst, heiße Schokolade, Crêpes, Pizza, Kartoffelpuffer, Knipp, Waffeln, Schmalzkuchen, Fischspezialitäten und weitere Leckereien an. Wer in Sachen Geschenkekauf noch nicht unterwegs war, den erwarten viele weihnachtliche Basteleien, Gestecke, Spielzeug, warme Strickbekleidung und vieles mehr.

Das ganze Dorf ist eingebunden in den Martfelder Weihnachtsmarkt am zweiten Advent. So auf der großen Bühne. Dort gibt es über den ganzen Nachmittag viel zu sehen und hören. „Kinder können dort Gedichte aufsagen und Lieder vortragen“, gibt Tobias Büscher den Eindruck einer offenen Bühne wieder. Teilnehmer des Weihnachtsmarktes würden zudem ihre Projekte vorstellen. Die Moderation dabei übernimmt Helga Blume. Um 16.30 Uhr muss sie allerdings weichen. Dann findet sich der Weihnachtsmann mit seinen Engeln auf den Bühnenbrettern ein. Büscher weiß: „Für jedes Kind hat er ein Geschenk dabei.“ Der Mann in Rot mit dem watteweichen Bart nimmt aber auch die Wunschzettel der Kinder entgegen und freut sich bestimmt über ein weihnachtliches Gedicht oder Lied. Bis er schließlich die Ziehung der Lotterielose begleitet.

Und sonst? In einem beheizten Zelt können die Marktbesucher ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen genießen. Das Gebäck wird vom Schulförderverein der Grundschule Martfeld und den Martfelder Feuerwehr-Damen gebacken; die Erlöse sind für einen guten Zweck bestimmt. Auch die ehemaligen Räumlichkeiten des „Kiek Rin“ werden anlässlich des Weihnachtsmarktes im Ort geöffnet. Dort können die Besucher an einem Glücksrad Preise erspielen. Auch werden die Besucher von Klaus-Peter Klausen und seinem Team mit verschiedenen Sorten Weihnachtspunsch verköstigt.

Die kleinen Weihnachtsmarktbesucher – „Ihr Kinderlein kommet“ – freuen sich sicherlich über das Kinderschminken. Zudem wird an der Stern-Apotheke am Rad gedreht. Am Glücksrad selbstverständlich. Letztlich wartet das Jugendhaus Martfeld wieder mit warmen Getränken und der traditionellen Feuerschale auf, an denen sich Groß und Klein aufwärmen können. Denn wenn der Weihnachtsmarkt vor Ort ist, muss es doch schneien . . .