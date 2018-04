Zu dunkel? In Syke wird diskutiert, ob die Straßenlaternen künftig abends eine Stunde länger und morgens eine Stunde früher leuchten sollen. (Fr)

Syke. Punkt 16 der Tagesordnung beim Ausschuss für Bau und Umwelt: Änderungen der Schaltzeiten der Straßenbeleuchtungsanlagen in Syke und den Ortschaften. Genauer: Sollen die Straßenlaternen künftig länger leuchten? Zurzeit werden sie um Mitternacht aus- und um 6 Uhr wieder eingeschaltet. Laut Bauamtsleiter Heinrich Sievers sei es "ein Wunsch von Bürgern" gewesen, die Dunkelphase zu verkürzen – von 1 bis 5 Uhr. Kostenpunkt für die Umstellung: etwa 13 600 Euro. Zusätzliche Stromkosten: jährlich 31 000 Euro. Um es vorwegzunehmen: Der Ausschuss vertagte diesen Punkt.

Nichtsdestoweniger entwickelte sich eine kontroverse Diskussion, an deren Anfang ein Antrag von Henning Greve vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) stand. Der Umweltschützer stellte am Anfang eine Frage, die unbeantwortet blieb: "Wieso hat sich die Stadt Syke diese Anregung zu eigen gemacht?" Greve lieferte eine Menge an Argumenten gegen eine Verkürzung der Dunkelphase: Energiekosten, Lichtverschmutzung, Insektenschwund. "Licht ist ein Magnet für Schmetterlinge, die dann weitere zwei Stunden um die Laterne kreisen würden." Selbst für die Menschen sei zu viel Licht in der Nacht ungesund: "Bei Dunkelheit schläft man einfach besser." Greve würde die 31 000 Euro jährlich "lieber an anderer Stelle ausgeben". Er schlug sogar vor, die Straßenlaternen bereits um 23 Uhr auszuschalten. "Wer ist denn da noch auf den Straßen unterwegs?"

Reinhard Hansemann öffnete die Debatte. "Dieser Antrag entspricht 100-prozentig meiner Überzeugung", lobte er Henning Greve. Auch Günter Brockhoff (FWG) fand, dass die Beschlussvorlage "bezüglich des Klimaschutzes 100 Prozent in die falsche Richtung geht". Auch störte ihn, dass damit eine Regelung zur Disposition gestellt wird, die einst "von allen Fraktionen gemeinsam getragen wurde". Auch Heinz-Jürgen Michel von den Grünen schloss sich Greves Meinung im Großen an. Er brachte aber auch zusätzliche Argumente ein. So berichtete er über einen Fernsehbeitrag über Löwenstedt, wo Straßenlaternen per App geregelt werden können. Auch eine Reduzierung der Lichtstärke regte er an. Auch er wollte gerne wissen, wie viele Menschen in der Stadt Syke es gerne länger hell hätten. Wieder gab es keine Antwort.

Heinz-Jürgen Michel war übrigens schon vor der Sitzung in den sozialen Netzwerken aktiv. Dort gab es Nutzer, die der Meinung sind, "meinetwegen bräuchten die gar nicht zu leuchten". Ein anderer würde gerne schon "um 23 Uhr ausmachen". Die Gegenseite fände "es super, wenn die Laternen ab 5 Uhr an wären. Dann könnte man mal zum Bahnhof laufen, statt zu fahren. So ist es einfach zu dunkel als Fußgänger." Ein weiterer User meint: "Licht schafft Sicherheit! Wenn ich nachts durch Syke fahre, ist es dermaßen dunkel, dass man nicht viel Kreativität benötigt, um den Vorteil für den ein- und aufbrechenden Berufsstand zu erkennen."

Auch im Ausschuss wurde das Thema Sicherheitsgefühl auf die Agenda gebracht. Wilken Hartje (CDU) dachte dabei vor allem an die Arbeiter in den Gewerbegebieten, denen man es nicht zumuten könne, dass es "morgens so lange dunkel ist". Dem Sicherheitsgefühl der Bürger und der Verkehrssicherheit wäre eine Verlängerung der Leuchtzeiten zuträglich, dafür könne man ja die Lichtstärke von 25 auf 17 Lux verringern. Hartje meinte: "Die Bürger haben für Beleuchtung bezahlt, also sollten sie sie auch genießen dürfen."

Peter Jahnke (SPD) schloss sich grundsätzlich Hartjes Meinung an. Er brachte allerdings noch ein weiteres Argument dafür. Die Zug-Fahrzeiten aus Bremen hätten sich verändert, erklärte er. Das habe vor allem bei Frauen ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis hervorgerufen, "ein Sicherheitsbedürfnis, das wir ernst nehmen müssen". Für Günter Brockhoff allerdings kein Grund, die Straßenlaternen länger brennen zu lassen. "Nach Mitternacht fährt nur noch ein einziger Zug", erläuterte er. Und auch dem Kompromiss, die Laternen um 5.30 Uhr anzuknipsen, erteilte er eine Absage: "Zwischen 5.30 und 6 Uhr fährt kein einziger Zug."