In den Räumen des Gemeindehauses sortierten die Mitarbeiter der Gemeinde die zahlreich eingegangenen Spenden.

Syke. Zu einer spontanen Spendenaktion hatten die Stadt Syke und die Freie evangelische Kirchengemeinde die Bürger der Stadt aufgerufen: Jeder konnte am Sonnabend eine Tüte mit Lebensmitteln oder kleinen Geschenken beim Gemeindehaus an der Schlossweide abgeben. Ganz im Sinne eines sogenannten Gabenzauns, die es in einigen Orten Deutschlands schon etwas länger gibt: Ein Zaun, an den man verpackte Spenden hängen kann, meist für Wohnungslose. Da die Syker Tafel aufgrund der Corona-Lage derzeit geschlossen ist, befürchtete man, dass es ärmeren Menschen vor Ort noch schlechter gehen könnte, ausgerechnet zu Ostern. Dem wollte man mit dieser Aktion entgegenwirken.

Nun gab es beim Gemeindehaus zwar keinen Zaun, dafür aber Menschen wie Bürgermeisterin Suse Laue und ihre ehrenamtliche Stellvertreterin Gabriele Beständig, die von jedem Spender die Tüten entgegen nahmen. Die rund 30 Aktiven vor Ort hatten dafür gesorgt, dass draußen Abstandsmarkierungen erkennbar waren und dass es einen Rundlauf gab. So konnte jeder Spender rund ums Gebäude den Rückweg antreten und man musste sich nicht zu nahe kommen. Und so wurde das Ganze außerordentlich erfolgreich, denn die hilfsbereiten Syker gaben gut 900 Tüten ab. Davon rund 500 für Erwachsene und Vegetarier, circa 400 für Kinder.

Innen im Gemeindehaus, in vier von den Mitmachenden schmunzelnd „Packstationen“ genannten Räumen, füllte sich der Boden. „Eigentlich waren wir schon lange vor 11 Uhr da – zum Glück, denn viele Spender auch", sagt Jörg Michelson von der Freien Gemeinde. "Manchmal ging die Warteschlange bis auf die Straße." Suse Laue und Gabriele Beständig waren ebenfalls vor Ort – und sie blieben den ganzen Tag. Denn nach 14 Uhr, also nach Schluss der Abgabe, erwartete man ab 15 Uhr diejenigen, für die das alles gedacht war. Menschen, die sich nun mit ihrem knappen Geld in den Supermärkten versorgen müssen.

Über diese Aktion freuten sich alle, sowohl die Spender, denen ihre Begeisterung förmlich am Gesicht abzulesen war, als auch die Empfänger. „Da guckten alle sehr dankbar, und die Kinder kriegten ganz große Augen, da kamen mir die Tränen“, bekannte Jörg Michelson. „Gut, dass wir als Kirche mitmachen, denn das ist ja unser Auftrag, nicht nur mit Worten zu helfen, sondern auch mit Taten.“

Nicht zu vergessen diejenigen, die das alles organisierten. Wie Elke Bach, die bei den „Packstationen“ für Ordnung sorgte: „Wir packen manches um in etwas stabilere Tüten, wir schauen, dass in jeder Tüte alles gleichmäßig verteilt ist – also Süßes und Gesundes und für die Kleinen auch Geschenke neben Süßem.“ Bunt und vielfältig muteten die unendlich vielen Tüten an. Beim Reinschauen konnte man reichlich Schokohasen erkennen, Kartenspiele oder Playmobil in Kindertüten, aber auch ein selbstgenähter Mundschutz, eine Flasche Eierlikör oder Toilettenpapier.

„Das ist eine super Idee“, befand Susan Homburg aus Schnepke. „Ich hatte davon gehört von unserem Nachbarn, der ist Tafelsprecher – da war ich sofort begeistert.“ Ihre Auffassung: „Das könnte man jede Woche machen, ich komme immer wieder mit einer Tüte“ schlossen sich andere Spender sofort an: „Uns geht es doch gut, da kann man gern abgeben.“ Dass das ernst gemeint war, davon war auch Michelson überzeugt: „So viele Leute haben wir erreicht in so kurzer Zeit und so viel Freundlichkeit und Spendenbereitschaft – einfach toll. Das habe ich noch nie gesehen.“

Zu den Spenden der Syker Bürger kamen auch die der Wochenmarktbeschicker. Sie brachten ihr übrig gebliebenes Obst und Gemüse vorbei. Auch der Supermarkt Famila hatte gegeben und von der Frischen Kiste, dem Lieferservice des Biolandhofes in Barrien, kamen 15 Tüten gefüllt mit Kartoffeln, Äpfeln, Bananen und Möhren – alles Bio.

Nach der Annahme folgte die Ausgabe der Tüten – pro Person eine, bei Familien auch mehr. Da hatte man in weiser Voraussicht schon geplant, dass bei möglichen Resten eine persönliche Auslieferung unternommen werden sollte. Also machten sich die Aktiven in drei Autos auf den Weg zu denjenigen, die an diesem Tag nicht den Weg in die Stadt gefunden hatten. Adressen waren aufgrund von Tafelausweisen bekannt. Dennoch blieben schließlich 300 Tüten über. Diese werden in einem Kühlhaus zwischengelagert.

Denn nunmehr gibt es eine zweite Abholrunde: Am Dienstag, 14. April, von 15 bis 17 Uhr wieder am Gemeindehaus der Freien evangelischen Gemeinde in der Schloßweide 39 – solange der Vorrat reicht.