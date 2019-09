Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. (Symbolbild) (Carsten Rehder/dpa)

Zu einer großen Explosion ist es am Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr auf einem Campingplatz im Bassumer Ortsteil Hallstedt gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein zu einer festen Wohnparzelle ausgebauter Wohnwagen explodiert. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand die Parzelle bereits in Vollbrand. Der 67-jähriger Bewohner wurde bei der Explosion schwer verletzt und mit schweren Verbrennungen von einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte dadurch ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Parzellen. Nach dem Ende der Löscharbeiten beschlagnahmte die Polizei den Brandort und nahm die Untersuchungen zur Ursache auf.