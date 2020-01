Bruchhausen-Vilsen. Die „Musical-Evergreens“ entpuppten sich am Freitagabend als Publikumsmagnet. Vor knapp 500 Zuschauern wurde bei der ersten Brokser Musicalnacht in der Mensa des Schulzentrums Bruchhausen-Vilsen ein buntes Programm mit 30 Highlights dargeboten. Hier präsentierte das aktuelle Ensemble den Liebhabern des populären Musiktheaters eine inspirierende und facettenreiche Zeitreise durch die Welt der Musicals.

Unter der musikalischen Leitung von Michael Ashton traten sieben Solistinnen und Solisten auf, ebenso der unterstützende Musicalchor Diepholz. Die Lieder wurden von etablierten Künstlern wie Ethan Freemann, David. E. Moore und Lutz Standop und von jungen Künstlerinnen interpretiert, die bereits auf mehr oder weniger adäquate Bühnenerfahrungen zurückgreifen. Gleichwohl konnten sich Franziska Lißmeier, Sophia Revilla und Sarah Artley und des Weiteren Hannah Willker aus Sudweyhe der Bewunderung des Publikums sicher sein.

Gleich zu Beginn stellte Moore mit dem populären Song „Circle Of Life“ (König der Löwen) sein kraftvolles Stimmvolumen unter Beweis. Im Duett mit der 14-jährigen Hannah Willker füllten beide ihren musikalischen Raum bei dem Lied „Starlight Sequence“ (Starlight-Express) sehr kompetent und gleichberechtigt aus und gewannen unübersehbar Sympathien. Gleiches gelang beim Auftritt mit der 20-jährigen Sarah Artley in dem spaßigen Part „Suddenly Seymor“ aus dem kleinen Horrorladen. Moore, dem offensichtlich auch das Entertainment nicht fremd ist, konnte – zur Freude aller – die Zuhörerschaft aktiv einbinden. So ließ er sich nicht allein vom nachhaltigen Applaus beeindrucken und animierte humorig sowohl zum Mitklatschen als auch zum Mitsingen.

Mehr als 1000 Mal

Ebenso gelang es Ethan Freeman – als „weiterer absoluter Topstar“ ausgewiesen – vom ersten Moment an, mit der religiös grundierten Interpretation des Bonifatius („Gib mir Kraft“) zu überzeugen. Auch seine weiteren Soli und Auftritte mit Ensemble erfüllten wohl jedes Herz und jede Seele. Hervorzuheben wären hier das Lied des Milchmannes Tevje mit hohem Identifikationspotenzial für alle „Wenn ich einmal reich wär“ („Anatevka“) oder das schöne Lied „Musik der Nacht“. Das „Phantom der Oper“ habe Freeman mehr als 1000 Mal gespielt, informierte Organisator Jörg Beese hierzu. Insgesamt beeindruckte die Offenheit des Sängers, sehr gerne ließ er sich später auf Gespräche und „Wunschfotos“ ein.

Lutz Standop und Franziska Lißmeier beglückten sehr ansprechend mit dem Abba-Hit „Unser Sommer“ (“Our Last Summer“), der gleichfalls Teil des Musicals „Mamma Mia“ ist. Beide haben bereits in verschiedenen Produktionen vielerlei Rollen erfolgreich umgesetzt und besondere Erfolge für sich verbuchen können, Standop in der Rolle des Abtes Fulgentius (Die Päpstin) und Lißmeier 2019 als Hannah Chaplin (Chaplin – Das Musical).

Die Sopranistin und Preisträgerin des Internationalen Belcanto-Meisterkurses von 2018, Sophia Revilla, gewann den Beifall des hiesigen Publikums unter anderem für ihre emotional anrührende, gesanglich intensive Darbietung des Songs „Memory“ aus dem Klassiker „Cats“, zudem berührte das expressive „Nichts, nichts, gar nichts“ aus dem modernen Musical „Elisabeth“. Ebenfalls eine bezaubernde Wirkung durch ihre jungen und klaren Stimmen rief das jugendliche Duo, Hannah Willker und Sarah Artley, mit dem Bekenntnis Tabalugas „Ich wollte nie erwachsen sein“ hervor. Auch für Louis-Fabrice Diehms Debüt mit dem Elvis-Presley-Song „In the Ghetto“ gab es positive Resonanzen. Wolfgang und Angelika Schrödter kommentierten: „Super Stimme!“

„Große Klasse“, so brachte Ingeburg Sandvoß ihren Abschlusskommentar auf den Punkt. Neben dem zwischenzeitlichen Applaus offenbarten schließlich stehende Ovationen die uneingeschränkte Anerkennung der künstlerischen Leistungen und die Freude seitens des Publikums sowie dessen Zustimmung, junge Nachwuchstalente in ein bühnenerfahrenes Ensemble zu integrieren. Auch Annette Woelk und Marina Meyer lobten explizit das Konzept, „jungen Leuten Chancen zu eröffnen“ und „den Nachwuchs zu fördern“.