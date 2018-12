Jede Hilfe kam zu spät: Als die Feuerwehr eintraf, stand der Anbau des Fachwerks bereits in Vollbrand. (Björn Hake)

Bassum. Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Sonntag gegen 11.30 Uhr der Anbau eines alten Fachwerkhauses am Ortsrand von Bassum in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei dem Fachwerkhaus an der Bassumer Straße um ein altes Zollhaus aus dem 19. Jahrhundert. Dieses wurde gerade restauriert und war daher entkernt und unbewohnt. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Anbau bereits in Vollbrand. Während der Löscharbeiten musste die Bassumer Straße gesperrt werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner per Lautsprecherdurchsage aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Anbau und der Dachstuhl des angrenzenden Fachwerkhauses wurden beschädigt. Die eingesetzten Ortswehren konnten eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.