Jedes Jahr lockt der Brokser Heiratsmarkt mehrere hunderttausend Besucher in den Luftkurort Bruchhausen-Vilsen. Insgesamt erstreckt sich das Marktgelände über neun Hektar, auf denen Fahrgeschäfte und Gewerbezelte stehen. (Michael Braunschädel)

Bruchhausen-Vilsen. Die Sitzung des Marktausschusses am Donnerstagabend stand ganz im Zeichen des Brokser Heiratsmarkts. Im Sitzungssaal des Rathauses von Bruchhausen-Vilsen präsentierte Marktmeister Ralf Rohlfing den vorläufigen Jahresabschluss 2018 des Tourismus-Service Bruchhausen-Vilsen für den Teilbereich Markt – dieser Eigenbetrieb der Kommune ist unter anderem für die Organisation und Durchführung des Heiratsmarkts verantwortlich.

Rohlfing verkündete positive Nachrichten: Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete der Tourismus-Service in der Sparte Markt einen Überschuss von knapp 15 000 Euro. „Dies liegt in erster Linie an der Erhöhung der Standmieten“, erklärte der Marktmeister. 2017 hatte es noch einen Verlust von 11 600 Euro gegeben.

Während 2019 Erträge in Höhe von 324 200 Euro erreicht wurden, plant der Eigenbetrieb für 2020 mit einem Plus von 25 000 Euro. Jedoch sollen auch die Aufwendungen steigen: von 312 700 Euro im Jahr 2019 auf 343 800 Euro in diesem Jahr. Zusätzliche Kosten entstehen laut Rohlfing aufgrund der anstehenden Jubiläumsaktivitäten. Für eine bessere Kostendeckung befinde man sich auf der Suche nach weiteren Sponsoren, so der Marktmeister.

Schulden des Tourismus-Service sollen ebenfalls getilgt werden, und zwar um 10 500 Euro. Am Jahresende von 2020 würden die Darlehensverbindlichkeiten auf rund 135 500 Euro sinken. Ob der Jahresabschluss so abgesegnet wird, entscheidet letztlich der Gemeinderat.

Außerdem stellte Rohlfing besagte Jubiläumsaktivitäten näher vor. Im Jahr 1645 wurde der Brokser Heiratsmarkt erstmals urkundlich erwähnt, somit findet im Jahr 2020 der 375. Geburtstag des Marktes statt. Die Entwicklung des Heiratsmarkts von einem lokalen Kram- und Viehmarkt zu einem der größten Volksfeste in Norddeutschland mit mehreren hunderttausend Besuchern soll die historische Ausstellung „Zeitreise“ dokumentieren. Diese wird am 8. März eröffnet. Im Bruchhausen-Vilser Rathausgebäude werden dann zahlreiche geschichtliche Bilder zum Heiratsmarkt zu sehen sein.

Ab dem 19. April geht die Ausstellung im Alten Gaswerk weiter. Dort gibt es zusätzlich zu den Bildern ebenfalls Exponate zu bestaunen. „Wir möchten zum Beispiel die Zugmaschine eines Schaustellers von heute einem Hanomag der 1930er-Jahre gegenüberstellen“, erläuterte der Marktmeister. An den Markttagen soll die Ausstellung vor dem Sportplatz aufgebaut werden.

Eine Schaustellerversammlung wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Zum Jubiläum wollen die Organisatoren eine Schippe drauflegen: Geplant ist für den 20. August ein „Festkommers“ mit Schaustellern und Ausstellern und Ehrengästen aus Politik und Verbandswesen. „Den Präsidenten des Schaustellerverbands möchten wir gerne dabei haben“, verriet der Marktmeister. Highlight dieser Veranstaltung: ein Fahneneinmarsch der Schausteller. „Wir wollen einen Festkommers mit viel Stil machen“, so Rohlfing. Auch die Eröffnungsfeier am 21. August wird eine Nummer größer werden. Der Heiratsmarkt wird bekanntlich stets von einem bekannten Politiker, dem sogenannten Heiratsvermittler, eröffnet. „Diesmal wollen wir alle Heiratsvermittler der letzten Jahre einladen“, kündigte der Marktmeister an. Darunter wären beispielsweise die Landesminister Grant Hendrik Tonne und Olaf Lies.

Am 22. August soll es erstmals auf dem Brokser Heiratsmarkt einen großen Festumzug geben. Das Motto: „Der Brokser Heiratsmarkt im Wandel der Zeit“. Dies sei eine tolle Gelegenheit für Vereine und Organisationen, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren, sagte Rohlfing. Da die Nachfrage bereits jetzt sehr groß sei, rechne er mit der Teilnahme von mindestens 70 Gruppen. Als zusätzlicher Anreiz wird beim Rathaus eine Jury Fußgruppen und Wagengruppen benoten – den Siegern winken 500 Euro für die Vereinskasse.

Ein weiteres Debüt gibt es am 23. August, wenn die Hochzeitsmesse „Braut im Glück“ auf dem Heiratsmarkt zum ersten Mal ihre Pforten öffnet. Am 25. August soll ein „krönender Abschluss“ den 375. Brokser Heiratsmarkt beenden. Was die Besucher beim finalen Höhepunkt erwarten wird – ein Riesenfeuerwerk etwa oder eine Lasershow –, darüber gebe es allerdings noch Beratungsbedarf, räumt Rohlfing ein.

Der Marktmeister erwartet beim Heiratsmarkt 2020 jedenfalls einen besonders großen Besucherandrang. Grund dafür ist nicht nur das Jubiläum, sondern auch die Sommerferien: Die enden in diesem Jahr nämlich am 26. August, einen Tag nach dem Heiratsmarkt.