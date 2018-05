Bassum. Ein Verkehrszeichen und eine Straßenlaterne hat ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug in Bassum beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass ein großes Fahrzeug auf den Parkplatz Lindenmarkt abbiegen wollte und mit den Sicherheitsanlagen der Straße zusammengestoßen ist. Zeugen, die den Unfall am Mittwoch, 16. Mai, gegen 14 Uhr beobachtet haben, sollen sich nach Angaben der Polizeiinspektion Diepholz bei der Behörde in Bassum unter der Telefonnummer 0 42 41 / 80 29 10 melden.