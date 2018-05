Syke. Zwei Leichtverletzte und ein Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro – das ist die Bilanz eines Unfalls in Syke. Nach Angaben der Polizeiinspektion Diepholz übersah ein Lieferwagenfahrer beim Linksabbiegen einen Autofahrer, der am Montag auf der Gesseler Straße in Richtung Syker Straße unterwegs war. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der 43-jährige Autofahrer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt.