Syke. Der Fahrer eines Kleinkraftrads ist bei einem Verkehrsunfall in Syke schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin bog von der Straße Krusenberg nach links auf die Okeler Straße ab. Dabei erfasste sie am Sonnabend den Zweiradfahrer, der aus Okel kam und Vorfahrt hatte. Den 42-jährigen Zweiradfahrer versorgten Rettungskräfte an der Unfallstelle, danach kam er der Polizeiinspektion Diepholz zufolge in ein Bremer Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1800 Euro.