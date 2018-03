Syke. Ein VW Polo ist am Freitag in Syke beschädigt worden. Der Unfallverursacher flüchtete, ließ die Polizei wissen. Ihr zufolge stand das Auto zwischen 8.15 und 9.15 Uhr auf dem Parkplatz vor einem Verbrauchermarkt im Hachepark. Als der Besitzer zu seinem Wagen zurückkehrte, war er am hinteren rechten Fahrzeugbereich beschädigt. Den Schaden beziffern die Ordnungshüter auf etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Syke telefonisch unter der Rufnummer 0 42 42 / 96 90 entgegen.