Wer dieses Fahrrad erkennt, möge sich bitte bei der Polizei melden. (Polizei Diepholz)

Syke. Die Polizei in Syke sucht den Eigentümer eines Fahrrades. Der Damen-Drahtesel mit der Rahmennummer SD 90307047 wurde am 30. März laut Angaben der Ordnungshüter bei einer Durchsuchung sichergestellt. Er hat vor dem Lenker einen Korb installiert. Sollte jemand dieses Fahrrad wiedererkennen, so wird er gebeten, sich mit der Polizei Syke unter Telefon 0 42 42 / 96 90 in Verbindung zu setzen. Das gilt natürlich auch für den Eigentümer.