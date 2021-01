Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird vonseiten der Polizei auf 5500 Euro geschätzt (Symbolbild). (Björn Hake)

Auf der B 51 im Bereich des Bassumer Stadtteils Döhren ist es am Freitagvormittag um 11.15 Uhr zu einem Zusammenstoß gekommen. Das war laut Polizei passiert: Eine 81-jährige Frau aus Bassum wollte mit ihrem Auto vom Fahrbahnrand auf die Bundesstraße in Richtung Bassum einfahren und übersah dabei den von hinten herannahenden Wagen eines 61-jährigen Hamburgers. Der Hansestädter versuchte noch auszuweichen – allerdings erfolglos. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird vonseiten der Polizei auf 5500 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.