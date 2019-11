Damit Feuerwehrleute bei einem Einsatz nicht zum Opfer eines Übergriffs werden, hat Lukas Waldbach mit den Bassumer Brandbekämpfern Selbstverteidigungsübungen trainiert. (Michael Braunschädel)

Bassum. Retten, löschen, bergen, schützen. Das sind die ureigensten Aufgaben der Feuerwehr. Und Selbstverteidigung? Immer wieder kommt es zu einer Zunahme der Gewalt gegen Polizisten, Behörden und auch Feuerwehrleute. Deshalb wollten die Bassumer Brandbekämpfer auf mögliche Übergriffe vorbereitet sein und boten zum ersten Mal in der Lindenstadt einen ganzen Tag an mit Übungen zur Selbstverteidigung.

So konnte man am Sonnabendvormittag mehr als 20 Feuerwehrleute bei eher unüblichen Aktionen beobachten. „Zurückbleiben“, rief einer aus den gebildeten Zweierteams und führte dazu die entsprechende Übung aus: Mittels Ausfallschritt wurde der Angreifer mit dem ausgestreckten Arm auf Distanz gebracht. Angeleitet wurden die Frauen und Männer von Trainer Lukas Waldbach von der Firma Practical Protection SV. Waldbach, früher selbst Bassumer, war hoch konzentriert bei der Sache – genauso wie seine Schützlinge, die in voller Kluft schon etwas ins Schwitzen gerieten in der großen Feuerwehrhalle, die sonst die Einsatzfahrzeuge beherbergt.

„Es geht vor allem um Selbstschutz“, erläuterte Waldbach an diesem Vormittag und zeigte gleich eine zweite Übung. „Wie könnt ihr eine Ohrfeige verhindern? Mit einem entsprechenden Block“, führte er eine Technik vor, bei der die Innenseite des Arms seitlich eng am Kopf geführt wird und der Ellenbogen damit in Richtung Nase zeigt und so Schutz für das Gesicht bietet. Und auch diese Übung wurde von allen mit großem Einsatz umgesetzt – jeweils im Wechsel und mit sichtlich Spaß an der Sache. „Die Feuerwehr in Bassum leistet hier eine großartige Arbeit, da muss sie sich nicht noch Übergriffe gefallen lassen“, schilderte Waldbach seine Motivation für diesen Trainingstag, den er als Fan der Bassumer Wehr ausnahmsweise ehrenamtlich angeboten hatte: „Das mache ich nur für die Bassumer, einige trainieren bei mir im Studio und haben mich gefragt, ob ich mit ihnen nicht mal so ein Training machen kann.“

Neben den Selbstverteidigungstechniken sei es vor allem wichtig, eine selbstbewusste Haltung zu zeigen – mit Händen vor dem Körper, wie er ergänzt. Für Ränge ab dem Stadtbrandmeister sei ein etwas anderes Training besser, denn diese hätten andere Machtbefugnisse und dürften beispielsweise jemanden festsetzen. Seine Schützlinge im neu ernannten Feuerwehr-Dojo hatte er überzeugt. „Wir fühlen uns jetzt besser vorbereitet“, hieß es vonseiten der Brandbekämpfer. Erlebt hätten sie Gewalt oder Übergriffe bei ihren Einsätzen hier allerdings noch nicht. „Bei einigen hätte es eskalieren können, ist aber immer glimpflich ausgegangen.“ Das liege wohl vor allem daran, dass man sich kenne, dass es im ländlichen Raum eben nicht anonym und somit die Hemmschwelle deutlich höher sei. „Als wir jetzt die Brandmelder bei der Schule überprüft haben, sind wir zwar auch mit den Handys gefilmt worden, haben aber natürlich freundlich zurück gewinkt“, erzählte ein Teilnehmer.

Und die Feuerwehrfrauen freuten sich über einen zusätzlichen Effekt, denn wenn man abends alleine nach Hause gehe, dann wisse man nun, was zu tun sei. „Für Frauen werden wir noch zusätzliche Griffe und Übungen machen“, versprach Waldmann für den zweiten Teil, denn schließlich könnten viele der Frauen kräftemäßig einem körperlich überlegenen Täter nicht standhalten und müssten deshalb schnell und effektiv handeln.

Der Trainer praktiziert eine israelische Kampftechnik: Krav Maga – denn diese sei ob ihrer Unkompliziertheit gut zu erlernen. Extra für Einsatzkräfte und Privatpersonen hat er ein spezielles Konzept ausgearbeitet und würde auch gern Mitarbeiter von Ordnungsämtern schulen.

Und so ging es im zweiten Teil weiter mit Schlag- und Tritttechniken und der erneuten Mahnung, dass es sich um Selbstschutz handelt, der nur solange angewandt wird, bis die Polizei eintrifft. Neben dem Schlag mit der flachen Hand wurde der gezielte Tritt zwischen die Beine trainiert und der Angegriffene erhielt zum Schutz einen Schlagbratzen, den er mit beiden Händen festhalten musste, während sein Gegenüber ordentlich zutrat mit ausgestrecktem Fuß und abgesenkten Zehen. „Viele müssen erst mal ihre Hemmschwellen überwinden, sich erinnern, dass sie wehrfähig sind“, hat Trainer Waldbach beobachtet und konnte sich gerade bei der Trittübung darüber freuen, dass diese offensichtlich verschwand.