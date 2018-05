Landkreis Diepholz. Insgesamt sechs Fälle von falschen Kriminalbeamten sind der Polizei im Landkreis Diepholz am Montagabend gemeldet worden. Laut Polizeibericht ereigneten sich diese im Zeitraum von 20.45 bis 22.25 Uhr. Die Täter, so berichtet es die Polizei, nahmen per Telefon Kontakt zu älteren Damen auf und erfragten Vermögenswerte auf Bankkonten und im Haushalt. Bei einem ähnlichen Fall am Montagmorgen gab sich der Anrufer als Staatsanwalt aus. Auch hier forderte der Anrufer Geldwerte. Insgesamt wurden sieben Strafanzeigen wegen Amtsanmaßung eingeleitet. In diesem Zuge weist die Polizei eindringlich darauf hin, dass Polizeibeamte in keinem Fall Vermögenswerte von Personen am Telefon erfragen. Bei einem solchen Fall sollen Betroffene möglichst die Telefonnummer des Anrufers notieren und den Vorfall anschließend bei der zuständigen Polizeidienststelle hinterfragen und gegebenenfalls anzeigen