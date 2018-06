Für den guten Zweck engagierten sich am Sonnabend zahlreiche Radfahrer und Läufer bei der Big Challenge in Bruchhausen-Vilsen. (Sebi Berens)

Bruchhausen-Vilsen. 30 Radfahrer und vier Läufer waren als Frühaufsteher am Sonnabendmorgen um 5 Uhr (!) die ersten Starter am Marktplatz in Bruchhausen-Vilsen. Insgesamt hatten sich um die 200 Teilnehmer für die Wohltätigkeitsveranstaltung „Big Challenge – Landwirte aktiv gegen den Krebs“ zugunsten der Deutschen Krebshilfe angemeldet, um sich der Herausforderung zu stellen. 34 Läufer, acht Kombinierer, die 33 Kilometer mit dem Rad fuhren und zusätzlich sechs Kilometer liefen, die restlichen Männer und Frauen radelten 39 Kilometer. E-Bikes waren nicht gestattet.

Die Radstrecke führte von Vilsen über Kleinenborstel, Uenzen, Homfeld, Asendorf, Wöpse zurück zum Startpunkt. Erstmals fand dieses Event in Niedersachsen statt, organisiert durch das Landwirts-Ehepaar Nadine und Heinrich Henke aus Bruchhausen-Vilsen. In ihren Familien sind Angehörige einem Krebsleiden erlegen. Big Challenge ist ein Verein, der sich für den Kampf gegen diese heimtückische Krankheit stark macht. Gegründet wurde er 2013 von einer Gruppe Landwirte, darunter Petra und Georg Biedemann aus Winnekendonk bei Kevelaer im Kreis Geldern. Sie konnten die Veranstaltung in diesem Jahr nicht ausrichten, und nach positivem Feedback seitens der Gemeinde entschlossen sich die beiden Henkes einzuspringen. Auch das zum Ritual gehörende Pasta-Essen am Vorabend gehörte für sie dazu – in der Brasserie Horstmann.

Nicht die sportliche Leistung steht bei der Big Challenge im Vordergrund – wobei der Ehrgeiz besteht, eine Runde mehr zu fahren oder zu laufen als man sich vorgenommen hat. Jeder Teilnehmer muss sich bemühen, 500 Euro als Spende für die Deutsche Krebshilfe zu akquirieren. Das kann meistens nicht aus eigener Tasche finanziert werden. Es gilt, Freunde, Verwandte, Kollegen anzusprechen. Dabei ist wichtig, die Spende bis zum Ende des Challenge-Jahres 2018 am 31. August einzusammeln. Man hofft, in diesem Jahr die Grenze von einer Million Euro seit Bestehen der Aktion zu überschreiten.

In der Startgebühr von 65 Euro waren das Trikot und die Startnummer mit integriertem Zeiterfassungs-Chip enthalten, dazu ein Stoffrucksack und eine Ration Müsliriegel. Unterwegs gab es Verpflegungsstationen. Auch bestand die Möglichkeit, sich zwischendurch im Vereinsheim am Sportplatz zu stärken, auszuruhen und anschließend zu duschen.

Überwiegend Gruppen, fast ausnahmslos mit der Landwirtschaft verbunden, starteten in lockerer Folge den Tag über. Das Team „Ahle Worscht“ aus Holzhausen in Nordhessen radelte zum fünften Mal für den guten Zweck. Claus, Christiane und Henrike aus Weyhe hingegen waren zum ersten Mal dabei. So auch Landwirt Sönke Plöhn aus Dageböll in Friesland als Läufer. „Ich wollte unbedingt hier mitlaufen und habe eine heimische Sportveranstaltung, die ich organisiere, um eine Woche verschoben“, sagte er. 285 Kilometer mit einer Zwischenübernachtung in Emsdetten hatten Renate, Dieter, Carola, Georg, Karl und Ferdinand, die am Mittwoch mit den Rädern gestartet waren, schon in den Beinen. Allesamt geübte Radfahrer. „Im vorigen Jahr sind wir von Berlin nach Amsterdam geradelt“, sagte Ferdinand und hatte leider das Pech, am Kreisel in Vilsen zu stürzen. Er musste den Sattel mit der Liege im Rettungswagen tauschen. Vielleicht führte die regennasse Fahrbahn zum Sturz.

Das Wetter besserte sich. Die Teilnehmer, danach gefragt, wie sie mit der Strecke zufrieden wären, lobten: „Sehr abwechslungsreiche Streckenführung in schöner Landschaft, bestens mit roten Pfeilen ausgeschildert.“ Vier Radfahrer erkundigten sich bei der Zielankunft beim Zeitnehmer: „Wie lange haben wir gebraucht?“ Mit der Auskunft „1:26 Stunden“ schienen sie sehr zufrieden zu sein.

Die Spendengelder fließen in diesem Jahr zu 100 Prozent in ein Forschungsprojekt, das Strategien gegen die Ansiedlung von Krebszellen im Gehirn erarbeitet. Die Deutsche Krebshilfe freut sich – unabhängig davon, was dieser Sporttag der Big Challenge in Bruchhausen-Vilsen einbringen wird – über jede weitere Spende. Radio Bremen war vor Ort, um im Regionalfernsehen über das Ereignis für den guten Zweck zu berichten.