Familie Geringer will den Menschen danken, die ihr nach dem Brand geholfen haben. (Vasil Dinev)

Aksana Geringer konnte es einfach nicht glauben: „Wie soll ich allen danken?“ Denn, mit dem, was die zweifache Mutter nach dem Brand ihrer Doppelhaushälfte in Bassum erlebt hat, hatte sie nicht gerechnet. Eine Welle der Solidarität brach über die Familie herein. „Wir sind sehr dankbar. Es sind alles so nette und liebe Menschen“, sagt Geringer.

Die Bassumer haben vor wenigen Tagen alles bei einem Hausbrand verloren. Möbel, Kleidung, das Dach über dem Kopf. Das Feuer brach im Carport aus und griff auf die Doppelhaushälfte über. „Wir haben einen Knall gehört, und dann hat es auch schon geklingelt“, erinnert sich Geringer. Ein Passant lief gerade die Straße entlang und hörte ebenfalls den Knall und reagierte sofort. „Wir standen erst einmal unter Schock und wussten nicht, was wir machen sollen“, gibt Geringer zu.

Sofort kamen die ersten Hilfsangebote. Die Eltern kamen abends vorbei, in den Händen drei große Tüten voller Kinderkleidung. Am nächsten Morgen riefen Bekannte an, um ihnen ein Unterkunft zu bieten. „Das Haus sollte eigentlich nächstes Jahr renoviert werden“, sagt Geringer. Ob der Erinnerung daran, kommen ihr Tränen der Rührung. Nach einem Termin vor Ort sagten die Geringers zu und haben nun auch schon die ersten Nächte im Haus verbracht. „Wir hatten Glück im Unglück“, weiß Aksana Geringer, die betont: „Wir sind versorgt. Wir haben Betten, eine Küche, und die Kleiderschränke kommen. Alles andere ist unwichtig.“

Die Dankbarkeit kann Geringer kaum in Worte fassen. Nicht nur Freunde, Familie und Bekannte haben geholfen, auch Fremde. Sie versichert: „Das werden wir nie vergessen.“ Jetzt geht es daran, das unbewohnbare Haus auf Vordermann zu bringen.