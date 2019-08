Haben einige Erinnerungsfotos gemacht: Gerd und Susanne Meyer aus Bassum haben sich zwei Mal als Gasteltern zur Verfügung gestellt – und hatten Freude daran. (Michael Braunschädel)

Bassum. Wenn Susanne und Gerd Meyer an die Zeiten mit Elana und Miguel zurückdenken, dann huscht immer mal wieder ein kleines Lächeln über ihr Gesicht. „Miguel hat morgens gerne Kuchen gegessen“, erinnert sich Gerd Meyer an den Austauschschüler aus Kolumbien. Vor zehn Jahren war der 15-Jährige für sechs Monate in Bassum zu Gast, Elana folgte zwei Jahre später. Sie blieb zehn Monate. „Die beiden waren eine echte Bereicherung für uns“, schwärmt Susanne Meyer noch heute von der Zeit.

Die beiden Bassumer hatten sich als Gastfamilie für Austauschschüler angeboten. Der Grund dafür war, dass Tochter Natalie in die USA wollte. „Ein Mitschüler von ihr hat ein Austauschjahr gemacht und dann hat sie sich beworben“, erinnert sich Gerd Meyer. Natalie wurde in das Parlamentarisches Patenschafts-Programm aufgenommen und durfte in die Staaten. „Da wird ordentlich gesiebt“, weiß Gerd Meyer noch. Denn für jeden Landkreis gibt es einen Stipendiaten pro Jahrgang. Betreut wird das Programm von Politikern aus dem Deutschen Parlament – wie etwa Axel Knoerig. Momentan ist der Verein Partnership International wieder auf der Suche nach Gasteltern, die amerikanische Schüler bei sich aufnehmen wollen. Ab September gehen sie für zehn Monate zur Schule und wollen auch das Familienleben in Deutschland kennenlernen, heißt es vonseiten des Vereins.

Ansprechpartner für beide Seiten

Das war auch bei Miguel und Elana so. Als klar war, dass Tochter Natalie in die Staaten fliegt, entschieden sich Susanne und Gerd Meyer, einen Austauschschüler im Gegenzug aufzunehmen. „Wir haben ja den Platz und wir wollten dem Ganzen eine Chance geben“, sagt Gerd Meyer. Sie selbst konnten entscheiden, wer zu ihnen kommt. „Man lässt ja einen fremden Menschen ins Haus. Das muss passen“, sagt Susanne Meyer. Eines ihrer Kriterien war, dass es altersmäßig passt. „Unser Sohn Nico war damals 14 Jahre, daher war uns das Alter auch wichtig“, sagt sie. Miguel war 15 Jahre alt – perfekt also. So fand er direkt Anschluss in der Schule und in der Freizeit.

Gesprochen wurde bei den Meyers Deutsch. In einem Camp werden die Austauschschüler auf ihre Zeit im fremden Land vorbereitet. Nachhilfe bei der Sprache, Infos zur Kultur und No-Gos wurden erklärt. „Er hat die Sprache wirklich schnell gelernt“, sagt Susanne Meyer. So konnte sich Miguel, der aus Medellín stammt, rasch einfinden. „Seine größte Sorge war, kein Volleyball spielen zu können“, erinnert sich Gerd Meyer und lacht. Nach einem ersten Test beim SV Dimhausen wechselte Miguel allerdings nach Weyhe. „Uns wurde gesagt: 'Das war ganz nett, aber er ist einfach zu gut'“, erinnert sich Gerd Meyer. Schließlich spielte Miguel in seiner Heimat Kolumbien auch in der dortigen Nationalmannschaft. „Jetzt ist er fertig mit seinem Studium“, erzählt Susanne Meyer von den neuesten Entwicklungen. Genau so wie Elana. Sie hatte während ihrer Zeit in Bassum Fußball in Bramstedt gespielt.

Wenn sie noch mal vor der Entscheidung stehen würden, Miguel und Elana aufzunehmen, würden sie sofort einwilligen. „Es gibt auch einen Ansprechpartner vor Ort, der bei Problemen helfen kann“, sagt Susanne Meyer. Mit Miguel und Elana – und natürlich auch umgekehrt – gab es aber nichts zu meckern. „Wir sind mit ihnen mit dem Fahrrad durch Bassum gefahren, waren etwa an der Nord- und Ostsee, in Hamburg oder im Harz“, erzählt Susanne Meyer. Mit Elana ging es nach Berlin und München. „Wir haben versucht, sie überall dran teilhaben zu lassen. Aber man muss sich auch drauf einlassen“, gibt sie zu. So habe Miguel etwa im Harz zum ersten Mal Schnee gesehen, Elana musste noch Fahrradfahren lernen. Gerd Meyer schmunzelt: „Als wir sie gefragt haben, meinte sie, sie könne fahren.“

Weil es mit Miguel beim ersten Mal so gut gelaufen ist, war es für die Meyers kein Problem, Elana aufzunehmen. Zehn Monate war sie in Bassum und im selben Alter wie Tochter Natalie. Ein paar Jahre nach dem Austausch war Elana wieder zurück und hat die Bassumer besucht. „2014 haben wir einen Gegenbesuch in Oklahoma City gemacht“, erzählt Susanne Meyer. Der Kontakt bleibt also bestehen. Immer mal wieder verabreden sich die Meyers mit ihrem Gastkind zum Skypen. „Natalie war als Backpackerin in Kolumbien und hat Miguel und seine Familie dann besucht“, erzählt Susanne Meyer davon, dass der Kontakt nicht ganz abreißt.

Tipps für Menschen, die überlegen, sich als Gastfamilie zur Verfügung zu stellen, haben die Meyers einige. „Man sollte offen sein und eine gewisse Toleranz mitbringen. Der Austausch ist kein Selbstläufer“, weiß Gerd Meyer. Ein eigenes Zimmer wäre wichtig, damit sich die Schüler auch mal zurückziehen können. Bei den Bassumern waren Elana und Miguel bei fast jeder Feier dabei, „für uns gehören sie zur Familie“, sagt Susanne Meyer und ihr Mann Gerd ergänzt: „Wir hatten Glück.“

Zur Sache

Parlamentarisches

Patenschafts-Programm

Seit 1983 besteht das Parlamentarische Patenschafts-Programm als Stipendienprogramm des Deutschen Bundestags und des Amerikanischen Kongresses. Jedes Jahr werden 350 amerikanische Schüler als Stipendiaten ausgewählt. Dabei sollen die Jugendlichen laut Mitteilung als Botschafter der USA für zehn Monate in Deutschland leben und erhalten für den Aufenthalt ein Vollstipendium von der deutschen und der amerikanischen Regierung. Gleichzeitig werden auch in Deutschland jedes Jahr Schüler für einen zehnmonatigen Aufenthalt in den USA ausgewählt.

Weitere Informationen

Mehr Informationen zum Programm und zu den Schülern geben die Mitarbeiter von Partnership International e.V. (Telefonnummer: 02 21 / 9 13 97 33, E-Mailadresse: office@partnership.de).