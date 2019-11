Ruhe am Set, wir drehen! Siebtklässler der Realschule Syke und der Erlenschule betätigten sich als Filmemacher. (Sarah Essing)

„Nina! Du hast gleich deinen Auftritt!“ Siebtklässler flitzen durch die Gänge der Realschule Syke, gruppieren sich um Sitzbänke und Tische, suchen sich einen Platz auf Treppen und in Nischen. Denn für ihr neues Projekt brauchen die 7a der Realschule und ihre Kooperationsklasse, die S4 der Erlenschule, kein Klassenzimmer, sondern die richtige „Location“. Die 25 Real- und acht Erlenschüler drehen Beiträge für den inklusiven Kurzfilm-Wettbewerb „Ganz schön anders“. In diesem Jahr steht er unter dem Motto „No limits – keine Grenzen“.

Keine Grenzen werden auch der Fantasie der Schüler-Filmteams gesetzt. Weder bei der Wahl ihrer Themen noch bei der Wahl der Darstellung. Eingereicht werden können Spielfilme, Trickfilme, Dokumentationen, Animationen zu allem, was den Schülern zum Thema Regeln und Grenzen und wie man diese vielleicht umgeht oder überwindet, an Ideen in den Sinn kommt. „Ich bin gespannt, was sich die Schüler einfallen lassen“, freut sich Brigitte Nötzel, Klassenlehrerin der 7a jetzt schon auf die Ergebnisse.

Klar, sie hilft auch mit und unterstützt. Doch im Rampenlicht stehen die Schüler; als Drehbuchschreiber, als Schauspieler, hinter der Kamera oder als Musikanten. „Jeder macht so mit, wie es geht“, sagt Anja Wacker, Klassenlehrerin der S4. „Und es ist schön, zu sehen, wie die Realschüler unsere Schüler immer wieder unterstützen und mit einbinden“, findet sie. Die beiden Klassen kooperieren seit der fünften Klasse miteinander.

133 Schüler-Filmteams aus Förder- und Regelschulen haben sich für den Wettbewerb für Siebt- bis Zehntklässler angemeldet. 50 von ihnen hatten Glück und gewannen vorab schon einen Workshop des Göttinger Vereins für Medien- und Kulturpädagogik Blickwechsel. Die Syker Kooperationsklasse gehört auch dazu. Zwei Tage lang begleiteten die Medienpädagogen Britta Kanabaja und Tobias Milde die Schüler. „Die Technik mussten wir den Schülern so gut wie gar nicht erklären“, sagt Britta Kanabaja. Die Kamera und die Video-App auf den schuleigenen Tablets, die sie zum Filmen nutzen, ist den Schülern bestens vertraut. „Daher ging es vielmehr darum, wie man eine Geschichte in Bildern umsetzt.“

Mobbing ist ein großes Thema

Und um welche Geschichten geht es bei den Syker Schülern? „Mobbing ist oft ein Thema, auch in diesem Wettbewerb“, sagt Britta Kanabaja. Ein ernstes Thema, zu dem die Syker Schüler aber „sehr lustige Ideen“ entwickelt haben. „Im Drehbuchteil des Workshops haben wir gemeinsam herausgearbeitet, was der Clou in ihrer Geschichte sein könnte“, sagt sie. Dabei wurden die Schüler gefragt: „Was hättet ihr denn gerne als Ende?“ Und da im Film ja nicht immer alles real sein muss und sich mit filmischen Tricks so einiges machen lässt, wird in Syke kräftig „gezaubert“. Da beamen Rollstühle die Treppen hoch und mit einem Fingerschnippen versetzt man sich an andere Orte. Und aus dem Mobbingopfer im Herzchenpulli wird ein Frauenmagnet. Jedes Mal, wenn die mobbenden Mädchen mit ihren Schlägen auf eines dieser Herzchen treffen, wächst ihre Sympathie für den Jungen. Magisch eben!

Fehlt nur noch die passende Musik. Da die Urheberrechte auch bei einem Schülerwettbewerb gewahrt bleiben müssen, dürfen die Schüler jedoch keine professionelle Musik verwenden. „Das wollen wir auch gar nicht“, erklärt Musiklehrer Tobias Apel. Zehn Schüler widmen sich stattdessen dieser Aufgabe, auch wenn sie – bis auf eine Klavierspielerin – eigentlich gar kein Instrument spielen. Sie spielen ihre eigene Musik ein, mit denen die fertigen Szenen dann unterlegt werden können. Und auch da wird „gezaubert“, und zwar mit Stimmungen. „Wir haben verschiedene Instrumente ausprobiert, verschiedene Klänge und ob es eher traurig, fröhlich oder actionreich ist“, beschreibt Apel das Vorgehen. „Das war schon sehr interessant“, ist er von den Ergebnissen der Schüler beeindruckt. Ihre Kompositionen werden sie dann unter die Szenen legen – am Schluss, denn: „Filmmusik kommt immer zum Schluss“.

Für den Wettbewerb werden alle sechs Gruppen ihren fertigen Film einreichen und auf dem You-Tube-Kanal des Wettbewerbs hochladen. Einsendeschluss ist der 15. Februar 2020. Eine Jury aus Filmschaffenden und Medienpädagogen wird die zehn besten Filme prämieren und im Zuge einer Filmgala in Hannover auszeichnen. „Da werden wir alle gemeinsam hinfahren und uns die Beiträge angucken. Das gehört dazu“, steht für Brigitte Nötzel jetzt schon fest.