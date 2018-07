Zum Gartenkultur-Musikfestival konzertiert das Trio Alsterkonfekt im Eichenhof der Familie Zempel in Asendorf. (Anna Katharina Rowedder)

Landkreis Diepholz. Es wird ein wunderbarer August, jedenfalls für alle Fans musikalischer Genüsse. Denn das Gartenkultur-Musikfestival hat auch Konzerte in der Region rund um Syke im Programm. Welche Hörfreuden die Fans im Einzelnen erwarten, das soll hier beschrieben sein, jedenfalls für Bassum, Asendorf und Sulingen. Da werden zwei Trios, ein Quartett und ein Duo ihre ganz individuellen Klangwelten durch die Sommerlüfte schweben lassen.

"Zwischen Orient und Occident" titelt das Trio Beckerhoff-Boztuey-Nogueira sein Konzert am Freitag, 10. August, ab 20 Uhr. Uli Beckerhoff (Bremen) mit Trompete und Flügelhorn, Mustafa Boztuey (Türkei) mit Percussions und Joao Nogueira (Spanien) mit Gesang und Gitarre stehen für die Musikformen ihrer unterschiedlichen Kulturen, die eine Melange aus europäischem Jazz, orientalischen Rhythmen und brasilianischen Einflüssen sind.

Der Ort des Geschehens ist der Kunst-Hof Bockhorn, Bockhorn 2b, in Sulingen. Der Garten des 300 Jahre alten, denkmalgepflegten Hofensembles wird geprägt von gewachsener Natur. Das Ambiente lädt ein, einen lauen Sommerabend auf dem Lande in zeitloser Ruhe und beschwingter Leichtigkeit zu genießen. Zu den Angeboten zählen Getränkeverkauf und ein Speisenangebot; picknicken ist möglich.

Musikalische Köstlichkeiten

Gleich am nächsten Tag – Sonnabend, 11. August – spielt das Trio Alsterkonfekt in Asendorf um 19.30 Uhr auf, und zwar im Eichenhof Zempel, Essener Straße 10. Das Trio Alsterkonfekt – man darf gespannt sein, wie süß die drei Damen wirklich sind – will musikalische Köstlichkeiten servieren und nimmt charmant unterhaltend Bezug auf die gespielten Lieder. Die Drei bilden ein Salonensemble in einer ungewöhnlichen Besetzung. Wie Samt und Seide legen sich die warmen Klänge von Fagott und Querflöte auf die sensiblen Klavierharmonien, verspricht die Ankündigung der Veranstalter.

Der Eichenhof ist ein wunderschöner Bauerngarten mit vielen Gartenräumen, mittig ein denkmalgeschützter Bauernhof. Romantische Ecken wechseln sich mit streng geometrischen Bereichen ab. Rosen, Stauden und Clematis, Büsche, Bäume und eine Teichanlage gehören ebenso zu diesem Gartentraum wie ein Nutzgarten. Beim Konzert gibt es Getränkeverkauf und ein Speisenangebot.

Ebenfalls in Asendorf wird am Sonnabend, 18. August, ab 18 Uhr Feelgood-Garden-Boogie erklingen, zu Gehör gebracht von Abi Wallenstein und Band. Abi Wallenstein, der Groovemeister unter den Bluesern (Gitarre Picking Style), Günther Brackmann (Piano), Martin Bohl (Bluesharp) und Martin Röttger an den Drums sind Meister ihrer Instrumente. Ihre Überzeugung lautet: "Wo es keine Trennung mehr zwischen dem Publikum und den Musikern gibt, da fängt das Leben des Blues an."

Der Garten der Kunstwerkstatt Artenreich, Liebenauer Weg 12 in Asendorf, wirkt besonders durch die Glaskunst, die in Büschen und Beeten versteckt ist. Vom Obstgarten bis zu verwunschenen Ruheinseln mit Blumen, Beeten und Büschen wird Nutzung mit Natur verbunden. Mosaike am Haus und als Wege sind echte Hingucker, die die Glaskunstausstellung ergänzen. Auch hier ist ein Picknick möglich, außerdem gibt es ein Getränke- und Speisenangebot.

Am Sonnabend, 25. August, schließlich bringen die Arrested Amtsbrüder ab 15 Uhr ihre ganz eigenen Stücke zu Gehör. Die Musiker Uli Preuss (Gesang, Gitarre, Piano, Mandoline, Akkordeon) und Rainer Wölk (Gesang, Gitarre, Geige, Flöten, Kazoo) stehen für Musik zum Genießen, Hinhören und Mitmachen. Ein Mix aus Folk und Oldies, von deutschen Liedermachern bis hin zum Chanson, verfeinert durch eigene Schöpfungen und Bearbeitungen. Die beiden Frohnaturen stellen die ideale Mischung zweier Randgruppenberufe dar. Arrested Amtsbrüder, das sind zwei „amtliche“ Folk- und Oldie-Lieferanten, musikalisch „verbrüdert“ und musikbesessen und deshalb unter „Arrest“. Zudem sind sie begeisterte Kanapee-Sitz-Freunde in ihrer Lieblingskneipe, dem Amtsschimmel in Sulingen.

Wer sich diese Musik nicht entgehen lassen möchte, sollte in den Bassumer Ortsteil Bramstedt fahren. Im Garten der Familie Zurmühlen/Theilke, Wiesenstraße 13, kann man sich entspannen, vielleicht sogar picknicken, lauschen und den Garten betrachten. Das Gelände ist idyllisch gelegen, liebevoll angelegt und durch eine Aue geteilt, über die eine Brücke führt.

Informationen zu Ticketpreisen und weiteren Konzerten im Internet unter www.gartenkultur-musikfestival.de