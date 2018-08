Twistringen. Noch während in Stelle die sterblichen Überreste eines 22-Jährigen von der Kreisstraße 103 geborgen werden mussten, heulten in Twistringen, Borwede und Heiligenloh am Dienstag schon wieder die Sirenen. Der Grund: Bei einem Betrieb an der Straße Am Bahnhof wurde gegen 22.15 Uhr die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Laut Feuerwehr-Pressesprecher Jens Meyer fuhr Ortsbrandmeister Klaus Krebs vom Einsatz in Stelle direkt in das Gewerbegebiet. Dort stellte sich schnell heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Rund 40 Brandbekämpfer waren mit acht Fahrzeugen dafür ausgerückt. Nach 20 Minuten war der Einsatz beendet.