Die vorwiegend großformatigen Bilder von Karin Schildmair verführen dazu, sich in die Landschaften hinein fallen zu lassen. (Michael Galian)

Stimmungslandschaften, so lassen sich viele ihrer Gemälde treffend beschreiben. Die vorwiegend großformatigen Bilder von Karin Schildmair - viele in Acryl-Sand-Technik - verführen dazu, sich fallen zu lassen in eine meditative oder heitere Stimmung und in die Landschaften hineinzugehen. Manches Mal befindet man sich am Ufer eines großen Wassers oder am Strand bei Sonnenuntergang oder in Gegenden des eigenen Kopfes. Die Möglichkeiten der eigenen Deutung sind unzählig, aber immer bieten die Bilder feinfühlige Anhaltspunkte. So auch die kleinen Serien neuer Werke. „Dankbar bin ich für Corona, denn so konnte ich an diesen Bildern in Ruhe arbeiten und alte, von mir lange nicht genutzte Techniken neu entdecken“, sinniert die Künstlerin und Galeristin.

„Träume nicht dein Leben – lebe deinen Traum“ hatte sich die gebürtige Westfälin Schildmair schon vor zwölf Jahren gesagt und beschlossen, ihre künstlerischen Aktivitäten in Räume mit Atelier und Galerie zu verlegen. Und so bezog sie mit ihren meist abstrakten Kunstwerken ihre eigenen Räume. Neben Bildern mit intensiv leuchtenden Farben auch kleinformatige Décalcomanien - Farbabzüge. Bei dieser Technik wird reichlich Farbe auf ein Papier gegeben, darauf ein weiteres gelegt und dieses dann abgezogen - mit immer wieder überraschenden Ergebnissen.

Über ihre Gemälde sei angemerkt, dass die Vorliebe der Malerin deutlich zum Spiel mit Farben, Formen und Materialien neigt. Immer probiert sie Neues aus und will doch ihrem Schwung treu bleiben. Für ihre Ideen, ihre Liebe zur Natur und Empfindungen findet sie viele Möglichkeiten, diese kreativ und sinnlich auszudrücken. Neben Arbeiten, geprägt durch Leuchtkraft und Brillanz der Farben kann man auf den gut 80 Quadratmetern andere entdecken, deren harmonisch abgestimmte Farbkombinationen eher gedeckt und zurückhaltend wirken.

Ein Bild entstehe nicht an einem Tag, erklärt sie. „Oft sind es mehrere Tage – oder ich stelle es erst mal weg und gehe später wieder darauf ein.“ Daher male sie immer an mehreren Bildern gleichzeitig. „Es ist ein Prozess – und wenn ich Herzklopfen bekomme, ist es oft ein sicheres Zeichen, dass ich das Bild als fertig ansehen sollte. Diesen Schluss zu finden, ist oft genauso schwer wie der Beginn auf einer leeren Leinwand.“ Ihre Bilder seien ein Teil von ihr und spiegeln ihre Seele, sagt die in Bruchhausen-Vilsen beheimatete Künstlerin.

„Eine besondere Liebe habe ich zum Haiku-Dichten, ich liebe aber auch andere Gedichte - besonders von Rainer Maria Rilke“, erklärt sie. Daher trifft man in ihrer Galerie auch auf viele Postkarten, die mit solchen Versen versehen sind sowie mit Fotos von selbst gestalteten Ikebana-Objekten. Sie liebe diese japanische Kunst des Arrangierens von Blumen, Zweigen und Gräsern.

Schildmair, auch Mitglied im hiesigen Verein Kunst in der Provinz, sagt: „Meinen künstlerischen Weg zu gehen, hat mein Leben sehr verändert, bereichert und gibt mir viel positive Lebensenergie.“ Das ist wohl bei vielen ihrer Kundinnen ähnlich, eine bestätigte ihr: „Ich merke, dass mein Haus ohne dein Bild einfach ein Raum mit Möbeln sein wird – aber wenn ich die Harmonie und den Schmerz vom Bild ‚Die Stimme der Seele’ angucke, dann wird mein Haus erst lebendig.“

Lebendiger ist es in Corona-Zeiten in ihrer Galerie geworden, denn anscheinend fehlte viele örtlichen Künstlern der Austausch und Gespräche in diesen isolierenden Monaten. „Fast jeden Freitagnachmittag treffen wir uns mittlerweile bei mir.“

Den gelungenen Kontrast zu den Gemälden bilden die amüsanten kleinen Keramik-Cartoons von Heinz Glaasker aus Worpswede. Augenscheinlich stellte bei seinen kleinen Plastiken der Mensch in seinen vielfältigen Schwächen und Eitelkeiten das Vorbild für komische Ansichten dar. Der friesische Bildhauer, Schriftsetzer, Cartoonist und Grafiker hat seine Werkstatt mit Atelier in Worpswede.

Zu sehen sind Schildmairs Werke in ihrer Galerie an der Sulinger Straße 2, entweder zu den Öffnungszeiten sonnabends 10 bis 12.30 Uhr oder nach Vereinbarung. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.karin-schildmair.de.