Die letzten Bilder hängen, dann kann die Ausstellung losgehen: Christiane Palm-Hoffmeister (v.l.), Karin Bliefernich, Ruth Cordes, Joanna Chlebowska-Krause, Ilona Tessmer, Elisabeth-Schuller Köster, Britta Gansberg und Sandra Schörnig stellen zusammen bei der Weiber-Art-Nacht in Nienhaus 1 aus. (Tobias Denne)

Bassum. Spontan, das kann Karin Bliefernich. „Ich habe die Ausstellung im Januar geplant. Ich bin froh, dass die Frauen so flexibel sind“, erzählt die Künstlerin. Was aber schon länger klar war: Beim nächsten Kunstsalon in der Galerie Nienhaus 1 in Bassum sollen ausschließlich Frauen dabei sein. „Ich habe sehr viel Zuspruch dafür bekommen“, ist Bliefernich stolz. Insgesamt hat sie zehn Künstlerinnen gefunden, die ihre Werke ab Donnerstag, 20. Februar, in der Galerie zeigen. Um 18 Uhr findet die Vernissage statt, danach sind die Bilder und Skulpturen noch bis zum 26. März zu sehen.

Titel und Tag der Vernissage bedingen sich übrigens gegenseitig, sind nicht zufällig gewählt. Für die weiblichen Jecken ist der Donnerstag vor Rosenmontag traditionell ein wichtiger Termin im Kalender – Weiberfastnacht. Passend dazu trägt der Titel der Ausstellung „Weiber-Art-Nacht“. „Ich bin über den Termin gestolpert, beides ergänzt sich gut“, findet Karin Bliefernich, die sich natürlich auch über Männer mit Krawatte und Frauen mit Scheren freuen würde. Für sie biete der Kunstsalon ein Forum, in dem sich viele verschiedene künstlerische und kulturelle Bereiche darstellen und in einen Dialog miteinander treten. Das Ziel: einen Beitrag zur Erhaltung und Weiterentwicklung von Kunst und Kultur zu leisten.

Von maritim bis abstrakt

Das tun auch die Künstlerinnen. Beim Aufbau und Aufhängen der Werke kommt man locker ins Gespräch. Dabei ist es gar nicht so einfach, den perfekten Platz für die eigenen Bilder zu finden. Bliefernich empfängt die Künstlerinnen und überlegt: Wo passt es am besten? Ist der richtige Ort gefunden, wird mithilfe von Wasserwaage und Zollstock alles geradegerückt. Sandra Schörnig ist gerade fertig geworden, die Bilder hängen. Sie stellt unter anderem ein Werk aus, das die Schlachte in Bremen zeigt. Auf einem anderen ist der Bug eines Bootes von unten zu sehen. Maritim geht es bei ihr zu. „Das sind einfach meine Farben“, sagt die Weyherin.

Während Schörnig es realistisch mag, muss man sich bei den Werken von Ilona Tessmer aus Bremen seine eigene Interpretation überlegen. „Das ist doch das Schöne“, findet sie. Die Grafikdesignerin schafft im Tiefdruckverfahren ihre Bilder. Die Acrylbilder mit Rost-Patina stehen bei Britta Gansberg im Vordergrund, Ruth Cordes arbeitet mit Ölfarben, Karin Altrogge malt ihre Stadtansichten mit der sogenannten Mix-Media-Technik. Elisabeth-Schuller Köster fertigt Skulpturen aus Stahl und Holz, Bianca Hardemann versteckt Botschaften mit ihrer „Kunst im Kasten“ und Joanna Chlebowska-Krause zeigt laut Bliefernich, die mit informellen Farblandschaften experimentiert, die Kraft der Pferde.

„Es soll eine anspruchsvolle Ausstellung werden“, sagt Karin Bliefernich. Von Acryl- und Ölmalerei bis hin zu Skulpturen und Grafiken zeigt der mittlerweile dritte Kunstsalon eine ganze Bandbreite von unterschiedlichen Herangehensweisen an die Kunst. Im Gegensatz zu den ersten beiden Kunstsalons in der Galerie Nienhaus 1 sind vorher keine Einladungen herausgegangen, sondern die Ausstellung ist erstmals öffentlich. „Beim letzten Mal hatten wir auch einen Vortrag und Musik dabei“, erzählt Bliefernich. Jetzt soll aber die Ausstellung mit den Werken der zehn Frauen im Fokus stehen. „Sie ist das Hauptthema.“



Die Vernissage findet am kommenden Donnerstag, 20. Februar, ab 18 Uhr in der Galerie Nienhaus 1 in Bassum statt. Danach sind die Werke bis zum 26. März zu sehen. Montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr sowie von 14.30 bis 18.30 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr.