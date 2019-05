Dienstag geht’s los: Ab dem 28. Mai nimmt Cornelia Thomanek Wünsche für die Ferienkiste in Bruchhausen-Vilsen entgegen. (Micha Bustian)

Bruchhausen-Vilsen. Das war eine Menge Arbeit für Cornelia Thomanek. Die Dame von der Samtgemeindeverwaltung Bruchhausen-Vilsen hat alle Angebote für die Ferienkiste in ein Computerprogramm eingegeben. Alle 99. Mit Veranstalter, Angebot, Ort, Datum und so weiter. „Wir machen das erstmals über das Internet“, erklärt Thomanek. Ab Dienstag, 28. Mai, können sich Eltern und Kinder auf www.unser-ferienprogramm.de/bruchhausen-vilsen durch die Website der Möglichkeiten klicken und das Programm für die Sommerferien zusammenstellen.

Cornelia Thomanek gibt einen kleinen Einblick. „Das Highlight ist immer unser Besuch im Weser-Stadion in Bremen“, weiß sie zu berichten. Am Dienstag, 13. August, besuchen die Vilser Kids den SV Werder. Es ist der vorletzte Ferientag. Und drei Tage später startet die Saison der Fußball-Bundesliga. Heißt: Die Profis rund um Publikumsliebling Claudio Pizarro dürften in der Endphase der Vorbereitung sein – und damit sicherlich nicht mehr im Urlaub. „Wir hoffen natürlich, dass wir ein Training mitkriegen.“ Darüber hinaus werden Touren zur Freilichtbühne in Lohne, zum Wolfs-Center in Dörverden und zum Heuhotel in Bruchhausen-Vilsen unternommen. „Auch die Polizei ist super beliebt“, erzählt Thomanek.

So viel zu den Klassikern. Doch natürlich gehören zu einem ausgewogenen Programm auch Neuerungen. Davon gibt es knapp zwei Handvoll, zwei davon auf dem Hof Oentrich in Asendorf-Kampsheide. Einmal geht es um den Boden, die kostbare Lebensgrundlage für Lebewesen und Pflanzen, das andere Mal begeben sich die Teilnehmer auf die Spuren der Schweine. Die TSG Bruchhausen-Vilsen lockt mit Zumba und Gesellschaftstanz für Jugendliche. Der Hof Kehlenbeck in Oerdinghausen macht Milch zum Abenteuer, das Waldpädagogikzentrum Hahnhorst veranstaltet eine Waldrallye durch den Heiligenberg, der Heimat- und Verschönerungsverein baut gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen Vögelnistkästen. Und: Beim RFV Engeln werden Reiterspiele angeboten.

Wie bereits erwähnt: Anmeldungen können ab dem 28. Mai online abgegeben werden. Bis zum 17. Juni bleibt die Internet-Plattform geöffnet, können Wünsche ausgewählt und Namen registriert werden. Auch die Bank-Daten müssen übermittelt werden, „aber wir löschen alle Daten nach Abschluss der Aktion“, verspricht Cornelia Thomanek. Auch Sonderwünsche sind möglich. Sollte also jemand eine Veranstaltung gemeinsam mit einem Freund machen wollen, kann das auf www.unser-ferienprogramm.de/bruchhausen-vilsen mit angegeben werden. Am 18. Juni werden dann die Angebote verlost. Tags darauf können Kinder und Eltern online schauen, welchen ihrer Ferienprogrammfavoriten sie bekommen haben. „Danach sind auch noch Restplätze buchbar“, erläutert Cornelia Thomanek.

Sie bittet, falls es nötig wird, frühzeitig zu stornieren, damit andere Kinder die Plätze noch wahrnehmen können. Stornierungs-Stop ist zwei Tage vor der jeweiligen Veranstaltung. Ausnahme: Die Fahrt zur Freilichtbühne in Lohne. „Dafür muss ich ja irgendwann die Karten kaufen.“

Vor 30 Jahren hat die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen mit der Ferienkiste begonnen. „Jetzt ist wieder alles zeitgemäß“, freut sich Cornelia Thomanek. Die Anmeldung könnten die Eltern „bequem vom Sofa machen“. Und auch die Samtgemeindeverwaltung spare durch das neue Programm der Firma Nupian Zeit und Papier. Jetzt muss am 28. Mai nur noch der Server standhalten… .