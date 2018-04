Ende Juni geht es bei gutem Wetter ins Freibad nach Schwarme. (Udo Meissner)

Bruchhausen-Vilsen. Pizza backen, Kindertanzen, Indianerlager, Spanisch lernen oder ein Bauernhofbesuch – die Ferienkiste Bruchhausen-Vilsen nimmt ab jetzt und noch bis zum 7. Mai Anmeldungen für das Ferienprogramm entgegen. "Wir haben in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen, Gewerbetreibenden und anderen Organisatoren wieder ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet", sagt Cornelia Thomanek, die in der Samtgemeinde für die Bildung und Jugendarbeit und damit auch für die Büchereien und die Ferienkiste zuständig ist.

Am Donnerstag, 28. Juni, beginnt das Programm mit gleich drei Angeboten für unterschiedliche Altersgruppen. An dem Tag bietet die Ferienkiste Kindertanzen und tänzerische Früherziehung für Kinder von fünf bis sieben Jahren, Pizza backen im Steinofen für Kinder von acht bis elf Jahren mit Spielen oder Lagerfeuer und Stockbrot für Acht- bis Zwölfjährige an. Die Pfadfinder organisieren vom 29. bis zum 30. Juni ein Pfadfinderlager auf der Streuobstwiese in Martfeld. Ins Freibad Schwarme oder zum Kart-Slalom geht es Ende Juni ebenfalls.

Kutschfahren lernen

Neu ist der Kurs Spanisch für Anfänger für Kinder ab 10 Jahren oder die Zeitreise ohne Zeitmaschine zum Kloster Heiligenberg, ein Molkereibesuch oder Spiele mit Klangschalen und Gong. Kinder ab elf Jahren können außerdem in diesem Jahr zum ersten Mal die einfachsten Handgriffe beim Kutschfahren erlernen. Am 29. Juli geht es zur Freilichtbühne nach Lohne, wo das Stück "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" nach dem Buch von Michael Ende gezeigt wird. Die Polizei lädt ein, Reiterhöfe und Sportvereine bieten Interessantes an. Es gibt Hip-Hop, Rock 'n' Roll, Adventure-Minigolf und vieles mehr.

Das Programm ist für alle Kinder ab dem Einschulungalter und Jugendliche bis 16 Jahre gedacht. Viele Veranstaltungen, bei denen keine Zusatzmaterialien oder Eintrittspreise gebraucht werden, kosten einen Euro. Dieser werde auch im Falle einer Absage als Verwaltungsgebühr einbehalten. "Es besteht für Familien mit geringerem Einkommen die Möglichkeit, einen Teil oder sogar die gesamten Kosten des Ferienpasses über das Bildungs- und Teilhabepaket erstattet zu bekommen", sagt Thomanek.

Informationen dazu gibt es direkt auf der Internetseite der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. Bei Unfällen sind die Kinder im Rahmen der Richtlinien des Kommunalen Schadenausgleiches Hannover, dem Haftpflichtversicherer der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, versichert, teilt das Ferienkistenteam mit.

Während der Öffnungszeiten des Rathauses können alle Interessierten ihre Anmeldezettel in der Urne im Eingangsbereich des Rathauses einwerfen. Die Gemeinde bittet darum, bei der Anmeldung die Altersgrenzen zu beachten. Plätze mit begrenzter Teilnahmezahl werden durch Losverfahren vergeben. Daher bittet die Ferienkiste darum, dass sich alle Kinder abmelden, wenn sie nicht an einer Veranstaltung teilnehmen können, damit andere nachrücken können. Das Abholen und Bezahlen des Ferienpasses ist in der Zeit vom 18. bis zum 20. Juni während der Öffnungszeiten im Bürgerbüro des Rathauses möglich.

Das komplette Ferienprogramm gibt es auf der Internetseite der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen www.bruchhausen-vilsen.de. Fragen dazu beantworten die Mitarbeiter der Ferienkiste unter den Telefonnummern 04245/391317 oder 01 57 / 56 98 60 22.