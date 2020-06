Für die Stadt Bassum hat Brigitta Wortmann die "Ferienkiste" schon gepackt, in Syke werkelt das Rathaus noch an einem Programm. Andere Kommunen hingegen haben ihr Ferienangebot vollständig gestrichen. (Vasil Dinev)

Was machst du in den Ferien? Ein Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche, die in den Sommerferien nicht verreisen, ist in vielen Städten und Kommunen mittlerweile Usus. Aufgrund der Corona-Pandemie und den geltenden Abstands- und Hygieneregeln ist eine Durchführung in diesem Jahr allerdings eine besondere Herausforderung.

In der Stadt Bassum hat Brigitta Wortmann sich dieser Herausforderung gestellt. Die Märchenerzählerin und Medienpädagogin packt seit 16 Jahren die „Ferienkiste“ für die Lindenstadt. Das ist ihr auch in diesem Jahr gelungen. „Ich habe einfach die bekannten Veranstalter angesprochen, ob man überhaupt etwas auf die Beine stellen kann“, sagt sie. Von vielen habe sie eine positive Rückmeldung erhalten, berichtet sie, aber nicht alle könnten unter den derzeit geltenden Bedingungen etwas anbieten. So seien etwa Tagesausflüge mit Bus oder Bahn, bei denen Kinder die gesamte Zeit eine Maske tragen müssten, nur schwer durchführbar. Bei anderen Angeboten muss die Teilnehmerzahl reduziert werden, damit der gebotene Abstand eingehalten werden kann. „Es gibt daher nicht so viele Angebote wie sonst“, sagt Wortmann.

23 statt 50 Veranstaltungen

Statt der sonst üblichen 50 Veranstaltungen sind es in diesem Jahr nur 23. Aber: „Es ist wenigstens etwas da“, findet die Medienpädagogin, die mit Angeboten wie Spiele in 3D selbst programmieren und dem Märchenerzählen am Lagerfeuer auch selbst vertreten ist. Es gebe zwar „nichts Neues“ in diesem Jahr, so Wortmann, dennoch sei die Ferienkiste abwechslungsreich bepackt. Das Angebot reicht von sportlicher Betätigung beim Tennis, Reiten oder Lichtpunktschießen über den Bau von Holzbooten und T-Shirts-Bemalen bis hin zu Klassikern wie einem Zaubererworkshop und Puppentheater. Auch eine Nachtwanderung steht auf dem Programm, und selbst eine Radiosendung können Kinder und Jugendliche erstellen. „Es ist wichtig für uns, etwas für die Kinder zu veranstalten“, betont die Organisatorin. „Wir sind froh und dankbar, dass wir etwas auf die Beine stellen können“, sagt sie. Eine Garantie, dass alle Angebote tatsächlich auch stattfinden, kann sie allerdings nicht abgeben – nicht in Corona-Zeiten. „Natürlich bekommt man dann sein Geld zurück“, versichert sie für den Fall, dass etwas abgesagt werden muss. Eine Auflistung und weitere Informationen zu den Angeboten gibt es im Internet unter www.unser-ferienprogramm.de/bassum. Dort sind auch bereits Anmeldungen möglich.

In der Stadt Syke wird noch fleißig an der Zusammenstellung eines Ferienprogramms gearbeitet. Doch sei man „zuversichtlich, dass die gute Entwicklung der Corona-Pandemie in der Region es ermöglicht, ein Ferienprogramm in den Sommerferien 2020 anzubieten“, heißt es seitens der Stadtverwaltung. Dort hat man begonnen, Vereine, Organisationen und weitere Veranstalter anzuschreiben und um Angebote zu bitten. Dabei ist die Verwaltung sich sehr wohl bewusst, dass auch das Ferienprogramm 2020 von Corona beeinflusst wird. Damit der Abstand und die Hygienevorschriften eingehalten werden können, rechnet man bei der Stadt Syke daher damit, dass es weniger Angebote und weniger Plätze geben wird. Aber: „Wir versuchen, unter den gegebenen Bedingungen einen Ferienspaß anzubieten“, verspricht Ingrid Walbelder von der Stadt. Dabei sahen sich bereits einige der bisherigen Veranstalter in der Lage, auch unter diesen besonderen Bedingungen Angebote zu machen. „Erfreulicherweise“, wie das Rathaus mitteilt, denn gerade in diesen Zeiten seien Ferienaktivitäten besonders wichtig. Dabei gelte aber wie sonst auch, dass die Unwägbarkeiten groß seien. Die Verfahrensweise müsse ausgelotet werden – wie bei allem zurzeit, so Ingrid Walbelder. Dennoch hofft man bei der Stadt, bei allen Einschränkungen dennoch ein interessantes Programm anbieten zu können.

In den nächsten Tagen werden die Veranstalter, die eine Teilnahme am diesjährigen Ferienspass in Aussicht gestellt haben, eine E-Mail zu dem angedachten Verfahren erhalten, teilt die Stadt weiter mit. Bis zum 14. Juni soll das Programm dann auf die Beine gestellt werden. „Wir würden uns freuen, wenn sich noch weitere Veranstalter anschließen würden. Auch Neuanbieter sind immer herzlich willkommen“, heißt es seitens der Stadt weiter. Interessierte Anbieter können die Ferienspaß-Organisatoren per E-Mail an ferienspass@syke.de oder telefonisch unter 0 42 42 / 16 41 16 oder 0 42 42 / 16 42 01 erreichen.

In der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen werde an diesem Mittwoch eine Entscheidung fallen, ob und wie sich eine Ferienkiste organisieren lasse, sagt Cattrin Siemers, im Rathaus Leiterin des Fachbereichs Bildung. Auch in der Stadt Twistringen, in der das Jugendhaus derzeit noch geschlossen ist, soll laut Mitarbeiterin Barbara von der Ecken noch abschließend über ein solches Angebot beraten und entschieden werden.