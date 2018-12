Haben das Programm für die Weihnachtlichen Kulturtage zusammengestellt: Kathrin Wilken (l.) und Ilsemarie Hische. (Braunschädel)

Syke. Der erste Schnee ist gefallen. Sykes Bürgermeisterin Suse Laue und Wirtschaftsförderer Thomas Kuchem hoffen, dass es am zweiten Adventswochenende, dem Wochenende der Weihnachtlichen Kulturtage am 8. und am 9. Dezember, genau so weiß weiter geht. Passen würde es, denn den Flyer zu der vorweihnachtlichen Veranstaltung, ziert ein Schneemann, fröhlich sitzend zwischen klaren Flocken. „Sonst müssen wir eben mit der Schneemachine nachhelfen“, scherzt Kuchem.

„Dieses Jahr haben wir eine Mischung aus hochwertigen Ausstellungsstücken und Dingen, die etwas für jedermann sind, gefunden“, sagt Ilse Hische von der Stadt Syke. Ein Aussteller habe weihnachtliche Dinge aus Holz im Angebot, so zum Beispiel Christbaumschmuck und kleine Tiere. Er stellt, wie Hische weiß, im Rathaus aus. Eine andere Ausstellerin sei sogar aus Venuzela. Sie möchte Skulpturen und Fotografien an den Mann bringen.

Und auch zahlreiche Syker Vereine sind laut Ilse Hische bei den 32. Kulturtagen wieder vertreten. „Das Kinderhospiz, die Lebenshilfe, das Deutsche Rote Kreuz, die Lions und die Innerwheel-Frauen“, zählt Hische einige auf. Am Sonnabend ab 14 Uhr wird der Chor der Grundschule am Lindhof in der Christuskirche das Spektakel am Rathaus eröffnen. Danach geht es mit den Lucia-Sängerinnen, ebenfalls in der Christuskirche, weiter. Sie machen auf ihrer Tour durch Norddeutschland ab 15 Uhr in Syke Halt. Dann folgt ab 15.45 Uhr auf der Bühne beim Rathaus-Vorplatz die Hip-Hop Gruppe Exploding Dreams. Ab 16.30 Uhr beehrt die A-capella-Gruppe J-Capella von der Jacobs University aus Bremen die Hachestadt. Die internationalen Studierenden werden in der Christuskirche auftreten. „Wir hatten die J-Capellas schon mal vor einem Jahr in der Kreissparkasse in Syke. Dort sind sie sehr gut angekommen“, erzählt Ilse Hische.

Dann geht es wieder auf die Bühne auf dem Weihnachtsmarkt, wo der Posaunenchor Syke/Barrien ab 17.15 Uhr zugegen sein wird. „Diese musikalischen Angebote sind wie immer kostenfrei“, betont Hische. Doch der Auftritt des Posaunenchors müsse nicht der Abschluss des Tages sein. Ab 20 Uhr präsentiert Jazz Folk Klassik die Musikgruppe Draufsänger in der Christuskirche. Karten sind im Vorverkauf im Bremer Pressehaus und allen regionalen Geschäftsstellen des WESER-KURIER erhältlich. Erwachsene zahlen 15 Euro, Kinder sind für fünf Euro dabei.

Am Sonntag startet der zweite Weihnachtliche Kulturtag ab 11 Uhr mit einer Lesung des Literaturkreises, der vom Chor Cho(h)rwurm der Kreismusikschule begleitet wird. Stattfinden wird diese Matinee im Konzertsaal der Kreissparkasse. Zur selben Zeit ist ein Gottesdienst in der Christuskirche geplant. Ab 12.30 Uhr sorgt die Bläserklasse der Oberschule Syke unter der Leitung von Ulrich Schmidt auf der Bühne auf dem Weihnachtsmarkt für Stimmung.

Mit Trompeten, Posaunen, Saxofon und Co. geht es ab 13.45 Uhr weiter. Dann löst die Bläserklasse des siebten Jahrgangs des Gymnasiums Syke die Oberschule ab. Und auch das moderne Orchester Syke darf nicht fehlen. Ab 14.30 Uhr bringen sie vorweihnachtliche Stimmung in die Christuskirche. Johnny Glut, die Bläserklasse des fünften und sechsten Jahrgangs des Gymnasium und die Gospelgruppe Gospellon sind ab 16, 17 und 18 Uhr noch zwischen der Bühne auf dem Weihnachtsmarkt und der Christuskirche unterwegs. Weitere Informationen finden Interessierte online unter der Adresse www.syke.de. Zudem liegen die Flyer für die Weihnachtlichen Kulturtagen im Syker Rathaus aus.