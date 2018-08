Jugendhaus Syke

Fettes Projekt

Dominik Albrecht

Carsten Heine ist Leiter des Jugend- und Kulturzentrums in Syke. Und ein guter Handwerker. In dieser Funktion will er ein Fat-Bike zu einem E-Bike umbauen. Gemeinsam mit interessierten Jugendlichen.