Feuerwehr löscht Brand in Holzlager

Tobias Denne

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Montag in Bassum ein Holzlager in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte aber schnell löschen. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Syke unter 0 42 42 / 96 90 entgegen.