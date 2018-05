Twistringen. Bei diesem Einsatz der Feuerwehr Twistringen ist äußerste Vorsicht geboten gewesen: Ihnen wurde am Montagnachmittag ein Gebäudebrand in der Nähe des Gymnasiums in Twistringen gemeldet, in dem sich Personen befinden sollten. Kurz darauf kam eine weitere Meldung: Anrufer hatten am Einsatzort einen Mann mit einem Schwert gesehen. Dies konnte dann die Besatzung des zuerst eintreffenden Fahrzeuges bestätigen. Hinter einer frei stehenden Garage brannte Gestrüpp. Davor war ein offenbar geistig verwirrter Mann, der ein Samurai-Schwert dabei hatte. Die Waffe konnte ihm abgenommen und das Feuer schnell gelöscht werden. Von der Garage wurde eine Seitentür aufgebrochen, um zu kontrollieren, ob sich niemand darin befand. Die Polizei kümmerte sich anschließend um den Mann.