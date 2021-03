Von mehreren Seiten nahmen die Einsatzkräfte den Löschangriff vor. Dichte Rauchentwicklung behinderte die Arbeiten. (Michael Galian)

Ein Großaufgebot der Feuerwehren aus Syke und den Nachbargemeinden bekämpft seit den Mittagsstunden einen Hallenbrand im Syker Industriegebiet. Mittlerweile haben die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle gebracht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war es bei Arbeiten in einer Fahrzeughalle zu Funkenflug gekommen, teilte Polizeisprecher Thomas Gissing auf Nachfrage des WESER-KURIER mit. „Das ist aber noch nicht abschließend geklärt“, will Gissing seinen Kollegen vom Fachkommissariat Brandermittlung nicht vorgreifen. Doch dadurch geriet wohl ein in der Halle stehender PKW in Brand. Das Feuer breitete sich in der Halle aus, sodass die Mitarbeiter die Halle verließen und die Feuerwehr alarmierten.

Feuerwehrkräfte waren bereits in der Nähe, denn an der Einmündung der Max-Planck-Straße auf die Umgehungsstraße war es zu einer Kollision von zwei Fahrzeugen gekommen. Der PKW einer 55-Jährigen aus Bremen kippte dabei auf die Seite, die Feuerwehr musste die Frau aus ihrem Fahrzeug befreien.

Die Rauchwolke war weithin sichtbar. (Michael Rabba)

Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort in der Industriestraße das Ausmaß des Hallenbrandes sahen, lösten sie umgehend Stadtalarm aus, alle weiteren Ortsfeuerwehren wurden nachalarmiert. Auch aus den umliegenden Nachbarorten kam Unterstützung.

Mit einer Hubbühne und von der Drehleiter aus erfolgte der Löschangriff von drei Seiten aus. Starke Rauchentwicklung - die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen - erschwerte die Löscharbeiten, die nur unter Atemschutz möglich waren. Trotz der konzentrierten Löschangriffe konnten die Einsatzkräfte ein Übergreifen der Flammen auf zwei direkt angrenzende Hallen nicht verhindern. Auch diese Hallen gerieten vollständig in Brand. Erst rund dreieinhalb Stunden später war das Feuer unter Kontrolle.

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Informationen folgen.

++ Dieser Artikel wurde um 15.32 Uhr aktualisiert. ++