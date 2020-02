Twistringen. „Comedy muss auch Grenzen überschreiten. Das darf aber nicht zum einzigen Geschäftsprinzip werden“. Dieses Zitat von Harpe Kerkeling, welches wohl aussagt, nie den guten Geschmack zu verlieren, beherzigte der Radio-Bremen-Comedy-Club am Freitagabend im mit mehr als 300 Besuchern voll besetzten Twistringer Hildegard-von-Bingen-Gymnasium auf das Vortrefflichste. Auf Einladung der Freunde der Alten Ziegelei zeigten die Comedians Jacqueline Feldmann, Don Clarke und der für den erkrankten Ill-Young Kim eingesprungene und frisch gekürte Hamburger Comedy-Preisträger 2019 Amjad aus Münster ein zweieinhalb Stunden langes Feuerwerk bester Unterhaltungskunst.

Gekonnt humorvoll begleitet wurde das Programm von Radio-Bremen-4-Moderator Malte Völz. Er vermisste die „Politprominenz“ unter den Zuschauern und versuchte, live eine Telefonleitung zu Bürgermeister Jens Bley herzustellen. Diese Aktion, immer wieder eine Verbindung zu erzeugen, zog sich wie ein roter Faden durch seine Moderation. „Ich habe gehört euer Bürgermeister ist ,Bulle'?“, fragte er nach kurzer Recherche und nahm Bezug auf den Beruf des Polizeibeamten, den Bley vor seiner Wahl zum Bürgermeister inne hatte.

Das Bühnenprogramm eröffnete der in England geborene und seit 30 Jahren in Deutschland lebende Don Clarke. Der knuddelig-füllige Comedian spielte mit seiner Figur. „Als ich noch schlank war, hatte ich ziemlich große und weit abstehende Ohren. Dann habe ich mit zunehmenden Gewicht und den damit wachsenden Bäckchen gemerkt, dass die Ohren immer kleiner wurden. Jetzt sind sie schön eingebettet, das gefällt mir besser.“ Clarke ist Fleischliebhaber. Eine Frikadelle hat für ihn den Geschmack einer „Raufasertapete mit Senf“. Die Zornesröte steigt ihm ins Gesicht, wenn er den Namen „Putenfleisch“ hört. „Pute ist einfach nichts. Es sieht scheiße aus und eine Pute ist für mich nur ein Gemüse, das laufen kann. Auch an Hässlichkeit ist sie mit ihrem kurzen Schnabel und einem Pickel im Gesicht kaum zu überbieten“, hat er dieses Tier sehr wohl „gefressen“, aber nie verspeist. Auch andere fleischlose Lebensmittel sind ihm fremd. „Wenn ich sehe, dass Männer nach Mozzarella Ausschau halten, dann doch wohl nur, weil sie beim Berühren ein Brustimplantat aus Silicon vor Augen haben.“

Als „Beamtin auf Lebenszeit“ stieg Jacqueline Feldmann mit 21 Jahren beim Finanzamt aus und wurde Stand-up-Comedian. Die gebürtige Sauerländerin hadert noch immer mit ihrer Schulzeit, in der sie von pubertierenden Mitschülerinnen ob ihrer doch eher bürgerlichen Kleidung gehänselt wurde. „Was trägst du denn für Hosen?“, wurde sie eines Tages provoziert. „Warum tragen Schlampen wie du überhaupt Hosen“, war ihre Antwort. „Okay, das hätte ich zu meiner Lehrerin nicht sagen sollen“, war ihre Pointe. Feldmann liebt es, ihre Auflösungen ans Ende ihrer Darbietungen zu stellen. Die bekennende Veganerin – „wärst du doch lieber lesbisch geworden“, beklagt ihr fleischliebender Vater diesen Zustand – liebt die Gespräche mit ihrer Mutter. „Kind, warum hast du noch keinen Thermomix, damit kannst du sogar Kartoffeln kochen“. Antwort: „Aber das kann ich doch auch mit einem normalen Kochtopf.“ Erneut die Mutter: „Ja, aber er sagt dir nicht, wann er fertig ist.“ Und dann: „Mutter, wenn der Topf mit dir redet, hast du ganz andere Probleme."

Etwas Satire brachte Comedian Amjad ins Programm. Der im Münsterländischen Ochtrup geborene Palästinenser spielt mit seiner arabischen Herkunft. „Mit neun war ich zum ersten Mal in der Heimat meiner Familie zur Hochzeit meiner jüngeren Schwester, ein Jahr später war ich Onkel“, spielt er auf die religiösen Kulturen der arabischen Länder an und erzeugte für einen kurzen Moment Stille in der Aula. Auf sympathische Art und Weise kokettierte Amjad mit den kulturellen Unterschieden zwischen arabischer und deutscher Kultur. Lachen verbreiten, Angst vermeiden – das ist seine Bühnenmission.