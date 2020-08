Schon auf seiner Hofeinfahrt sehen die Besucher die Werke von Uwe Rethorn. (Fotos: Michael Braunschädel)

Bassum-Apelstedt. Eine lange Reihe bilden die Skulpturen des Kettensägenkünstlers Uwe Rethorn im Eingangsbereich seines Grundstücks in Apelstedt. Mehrere unterschiedliche Motive wie Kerzen- und Lampenringe, Bänke, Fische, Pflanzenständer, gefräste Stämme mit Kugeln, Eulen, Wichtel und auch Adler zieren die Hofauffahrt beidseitig bis hin zu Rethorns Ausstellungshütte. Dort hat der Künstler seine Ideen nach und nach verwirklicht.

Der ausgebildete Zimmermann fand seinen Weg zum künstlerischen Einsatz der Motorkettensäge im Jahr 2001 – ohne auch nur die geringste Ahnung von der Bildhauerei zu haben. Seine ersten beiden Versuche stehen noch heute vor dem Eingangsbereich seines Apelstedter Wohnhauses: Aus zwei 2,50 Metern langen Baumstämmen zauberte er eine Eule und einen Bären. Mit „Learning by Doing“ schaffte er sich immer größeres Basiswissen. „Den Menschen gefielen die mithilfe meiner Kettensäge veredelten Baumstämme und ich konnte meinem Ideenreichtum freien Lauf lassen. Manchmal bin ich sogar nachts aufgewacht, weil mir ein Traum neue Schnitz- und Sägemöglichkeiten aufzeigte, die ich natürlich sofort in die Tat umsetzen musste“, erzählt Uwe Rethorn schmunzelnd. Die Holzbearbeitung liegt bei den Rethorns vielleicht auch in der Familie. Denn Vater Rudi schnitzt seit 1984 und auch Uwes Sohn Kevin hat 2003 seine Liebe zum Holz entdeckt.

Von 25 bis 90 Zentimeter

Mit zehn Kettensägen, bei Schwertlängen von 25 bis 90 Zentimeter, bereitet es Rethorn kaum Schwierigkeiten, Gesichtsausdrücke mit und ohne Falten bis ins Detail darzustellen. Die Eulenskulptur ist sein absolutes Lieblingsstück. Neben seines Neueinkaufs, der Akku-Kettensäge, ist die vor schon längerer Zeit erworbene Carving-Schiene sein Lieblingsarbeitsgerät. Damit kann er mithilfe des etwa zwei Zentimeter spitzen Schwertendes sogar runde Abschnitte schneiden.

Auf sehr umfangreiche Werbung verzichtet Rethorn. Nur seine Visitenkarten, gespickt mit seiner Telefonnummer 01 73 / 1 61 39 27, verteilt der Apelstedter, wenn er auf Märkten in Hoya, Treckertreffen in Wedehorn und Oyten oder vor dem Gebäude der Möbelwelt in Nienburg der Anhängerschar seine Sägearbeiten vorführt. Durch die große Mund- zu Mundpropaganda sind sogar die Fernsehsender von Sat.1 und RTL vor Jahren auf ihn aufmerksam geworden.

Auf seinem großen Grundstück in Apelstedt lagert er viele Baumstämme, um das Holz in die sich wiederholenden Statuen zu verwandeln. Bei Interesse an einem Bildwerk aus Rethorns Hand muss der Kunde schon mindestens 80 Euro für ein kleineres Teil auf den Tisch legen. Bei größeren Bildwerken oder auch besonderen Einzelstücken muss der Besteller einen etwas größeren Geldbeutel mitbringen. Die Preise werden natürlich vor Arbeitsbeginn verhandelt.

An seinem Figurenstamm arbeitet Rethorn nur, wenn keine Sonderaufträge vorliegen. Hier gibt es im Augenblick eine kleine Erstellungspause, denn er hat gerade im Auftrage eines Kunden aus dem Raum Wehrbleck eine über einen Meter große Fotokamera als Geschenk für eine Fotografin gesägt. Als weiterer Sonderauftrag hängt am Frontladehaken seines Treckers im Garten ein vier Meter langer Baumstamm mit einem Durchmesser von 50 Zentimetern. Ein Kunde aus dem Landkreis Diepholz möchte sehr viele Motive, die sein bisheriges Leben begleiteten, wiederfinden.

Der 58-jährige Uwe Rethorn verabscheut jeglichen Zeitdruck. Die künstlerische Holzbearbeitung ist für ihn, neben seinem Beruf als Zimmermann, ein Hobby. Der Künstler gibt zu: „Mitunter vergehen mehrere Tage, ohne dass ich auch nur eine Kettensäge anfasse und dann kommen auch Tage, an denen ich erst zufrieden bin, wenn ich mein Werk vollendet habe.“