Die Neuverfilmung von "Die Deutschstunde" bildet den Auftakt der neuen Reihe im Hansa-Kino in Kooperation mit dem Förderverein der Stadtbücherei. (WildBunch/dpa)

Syke. Eine Geschichte, erzählt auf zwei unterschiedliche Weisen, mit unterschiedlichen Stilmitteln. Literaturverfilmungen sind ein Genre für sich und haben ihren ganz eigenen Reiz. Diesen Reiz wollen der Förderverein der Stadtbibliothek Syke und das Hansa-Kino in einer neuen Filmreihe ausloten.

„Auf diese Idee kamen wir während einer unserer Vorstandssitzungen“, verrät Ulrich Hoferichter, Vorsitzender des Fördervereins. „Wir wollen Filme zeigen, um damit Lust auf das Buch zu wecken.“ Mit dieser Idee stießen sie bei Silvia Kahle vom Hansa-Kino auf offene Ohren. Der Mittwoch, im Lichtspielhaus sowieso schon reserviert für Reihen und besondere Vorführungen, wird nun auch für Literaturverfilmungen freigehalten. Immer am zweiten Mittwoch im Monat gibt es dann ab 19 Uhr Filme zu sehen, die auf einem literarischen Werk beruhen.

Den Auftakt macht am Mittwoch, 13. November, ein Klassiker der deutschen Literatur: „Die Deutschstunde“ nach dem Buch von Siegfried Lenz. Gezeigt wird dabei die neue Fassung, die erst im Oktober dieses Jahres Premiere feierte. In der Rolle des Malers Max Nansen ist darin Tobias Moretti zu sehen. Ulrich Noethen spielt den pflichtbesessenen Dorfpolizisten Jens Jepsen. „Dazu wird ein Gläschen Prosecco gereicht, um die neue Reihe aus der Taufe zu heben“, sagt Silvia Kahle. Überhaupt dürfen sich die Besucher der Literaturverfilmungen auf ein kleines Extra freuen. „Es gibt zu jeder Vorführung ein kleines Goodie, das man mit nach Hause nehmen kann“, verspricht Ulrich Hoferichter.

Der zweite Film in der Reihe wird am Mittwoch, 11. Dezember, gezeigt. „Der Trafikant“ nach dem Roman von Robert Seethaler erzählt die Geschichte des jungen Franz, der als Lehrling in einem Wiener Kiosk, einer sogenannten Trafik, arbeitet. Dort lernt er alles, was er für das Berufsleben braucht, bei seinem Liebesleben muss ihm jedoch sein Kunde Sigmund Freud unter die Arme greifen. Im neuen Jahr wird die Reihe mit „Das alte Böse“ nach dem gleichnamigen Buch von Nicholas Searle am Mittwoch, 15. Januar, fortgesetzt. Die Geschichte um den Hochstapler Roy Courtney und die Witwe Betty McLeish feierte jüngst erst Premiere und ist mit Helen Mirren und Ian McKellen hochklassig besetzt. Den vorläufigen Abschluss bildet „Der Vorleser“ am Mittwoch, 12. Februar. Der oskarprämierte Film mit Bruno Ganz, Ralph Fiennes und Kate Winslet entstand 2008 nach dem Buch von Bernhard Schlink.

Vorschläge sind erwünscht

„Alle Bücher sind natürlich in der Bücherei vorhanden“, sagt Ulrich Hoferichter zu der Auswahl. Zuschauer wie Leser können zudem gerne Wünsche äußern, betont der Fördervereins-Vorsitzende. Für Anregungen sei der Förderverein immer offen, denn eine Fortsetzung der Kooperation zwischen Bibliothek und Kino ist sehr wahrscheinlich. „Wir haben noch Filme 'en masse'“, haben Hoferichter und die Mitglieder des Fördervereins selbst bereits eine Wunschliste aufgestellt.