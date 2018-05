Ausgerechnet Holz lagerte in der Hütte, auf die das Feuer übergriff. Die Einsatzkräfte reagierten routiniert. (Feuerwehr Syke)

Syke-Leerßen. Mit einem Schrecken davongekommen sind Besitzer eines Neubaus in Leerßen, als ihr Haus trotz eines Flächenbrandes unversehrt geblieben ist. Wie Ihno Fißer, Pressesprecher der Syker Feuerwehr mitteilt, ertönten die Sirenen am Freitag um 19.55 Uhr und riefen 30 Einsatzkräfte aus Gessel und Ristedt nach Leerßen. "An einem Neubau eines Holzhauses in Leerßen hatten die Bauherren zum Schutz vor Staub den Boden rund um das Haus mit Stroh ausgelegt", beschreibt Fißer die Ausgangslage. Nachdem ein Kohlegrill entzündet worden war, sei es bei windigen Bedingungen zu Funkenfug gekommen, wodurch sich das Stroh entzündet habe. Das Feuer griff auf einen zwei Meter vom Holzhaus entfernt gelagerten Stapel von Baumaterial aus Holz über.

Durch einen massiven Löschangriff, mitunter mit einem mobilen Brandbekämpfungssystem, wurde der brennende Holzstapel angegangen. Zwei Atemschutztrupps trugen die Bretter und Balken beiseite, wo sie gelöscht gelagert wurden. Fortlaufend wurde mit der Wärmebildkamera nach gefährlichen Brandnestern gesucht. "Die Bewohner hatten großes Glück im Unglück, dass die Einsatzkräfte eine Beeinträchtigung des Holzhauses verhindern konnten", bestätigt Ihno Fißer. Die Besatzung eines Rettungswagens untersuchte die drei anwesenden betroffenen Personen sowie deren Hund auf eine gesundheitliche Schädigung. Glücklicherweise sei bis auf eine leichte Rötung am Unterarm einer Person keine nennenswerte Schädigung festgestellt worden. Die eingesetzte Polizeistreife veranlasste eine Vollsperrung der Kreisstraße K122, Leerßer Straße, für die Dauer des Einsatzes. Nach einer halben

Stunde konnte „Feuer aus“ gemeldet werden und nach 45 Minuten war der Einsatz beendet. "Die Bewohner konnten in ihren unversehrten Neubau

zurückkehren und sich von dem massiven Schrecken erholen."