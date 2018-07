Die Ortsfeuerwehren beim Einsatz in Heiligenfelde. (Feuerwehr Diepholz)

In der Nähe von Syke hat es an einem Bahndamm bei Heiligenfelde in der Nacht zu Freitag gebrannt. Wie Feuerwehr mitteilte, hatte eine Rundballenpresse Feuer gefangen und einen Flächenbrand ausgelöst durch den mehrere Strohballen in Brand geraten waren. Neun Ortsfeuerwehren kämpften gegen den Brand, der sich ab 22 Uhr trotz Windstille in Richtung eines angrenzenden Waldes und eines Wohngebiets ausweitete.

Das Feuer konnte schnell eingedämmt werden. Die Ballenpresse, mehrere Strohballen und Ackerfläche wurden von dem Brand zerstört. Die 90 Einsatzkräfte konnten gegen 23 Uhr den Heimweg antreten. (hee)