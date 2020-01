Anja Maaß und Peer Schmidt hoffen auf ein positives Votum vom Syker Stadtrat für eine umfassende Sanierung des Barrier Hallenbades. (Michael Galian)

Syke-Barrien. Der Förderverein Barrier Bad lädt für Sonntag, 2. Februar, alle Schwimmbegeisterten zum Besuch des Hallenbades in der Glockenstraße 16 ein. Von 8 bis 12 Uhr können Bürger schwimmen und im Wasser toben. Von 8 bis 10 Uhr wird die Wassertiefe zwei Meter betragen, danach wird sie auf 1,25 Meter gestellt, kündigt die stellvertretende Vorsitzende Anja Maaß an. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gern angenommen. Alle interessierten Bürger haben so die Möglichkeit, sich ein Bild von dem Bad zu machen, es kennenzulernen oder neu entdecken.

Etwas, das sich der Förderverein auch von den Ratsmitgliedern der Stadt wünscht, denn dort steht das Bad derzeit im Fokus einer intensiven Diskussion. Der Förderverein sieht in einer umfassenden Sanierung die einzige Chance, das Bad langfristig zu erhalten. Dafür benötigt er bei allem Eigen-Engagement die Unterstützung der Stadt.

Seit 2017 wird das kleine Hallenbad vom Förderverein getragen. Mit viel Engagement und ehrenamtlichen Helfern ist es ein lebendiger Ort geblieben – für Schwimmunterricht, aber auch für Kurse der Sportvereine sowie zur Nutzung durch Kindertagesstätten und der Ganztagsbetreuung. Die Stadt bezahlt den Förderverein für die Nutzung des Bades und Zuschüsse für anfallende größere Reparaturen. Der Förderverein trägt die laufenden Kosten: Strom, Wasser, Gas, Schwimm-, Hausmeister und auch kleinere Reparaturen. Doch genau die werden langsam zu einem Problem. „In der Summe liegen diese kleineren Reparaturen inzwischen bei 10 000 bis 15 000 Euro“, erläutert der Vorsitzende des Fördervereins, Peer Schmidt, vor Ort im Schwimmbad.

Rund 1,6 Millionen Euro sind nötig

Im Keller sind die kleineren Arbeiten, die der Förderverein in den vergangenen zwei Jahren angepackt hat, zu sehen. Kabelkanäle für zuvor offen verlaufende Leitungen, neue Schaltkästen und Rohre für die Automatisierung der Filterspülung und die thermische Desinfektion, eine neue Pumpe. Flickwerk, sagen Peer Schmidt und seine Stellvertreterin Anja Maaß, denn wie bei diesen vielen kleinen Reparaturen ersichtlich wurde, ist das erst der Anfang. Das größte „Sorgenkind“ ist dabei die Hydraulik für den Hubboden. „Da sind noch Chips aus der Zeit der Commodore-Computer drin“, sagt Peer Schmidt. Außerdem müssen die Rücklaufrohre in den Duschen den gestiegenen hygienischen Anforderungen angepasst werden und die energetische Isolierung ist nicht auf dem neuesten Stand. Und da fangen die Probleme erst an. „Wenn wir die Fenster und das Dach neu machen, müssen die Lüftung und der Wärmeaustausch auch verbessert werden, eins bedingt das andere“, sagt Anja Maaß.

Dazu hat der Verein mit Unterstützung von Fachleuten ein Konzept erarbeitet. Rund 1,6 Millionen Euro würde es insgesamt kosten, das Bad umfassend zu sanieren. Gut 300 000 Euro davon traut sich der Verein zu an Spenden und Eigenleistungen selbst aufzubringen. Für 342 665 Euro würde er einen Kredit aufnehmen. Fehlt noch rund eine Million Euro, für die der Verein auf die Unterstützung der Stadt hofft. Denn für 500 000 Euro hat der Verein einen Antrag auf Förderung durch das Programm Zuwendung zur integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE) des Landes Niedersachsens gestellt. Dieses Programm bedarf der Gegenfinanzierung in gleicher Höhe. Diese Summe erhofft sich der Verein von der Stadt. Ebenso wie eine Bürgschaft für den Kredit.

Eine Entscheidung dazu soll im Zuge der nächsten Ratssitzung am 13. Februar fallen. Peer Schmidt und Anja Maaß hoffen dabei auf grünes Licht vom Rat. Sonst kann der Zeitplan, an den auch die Fördermittel gebunden sind, nicht mehr eingehalten werden. Es sei daher ganz wichtig, dass „die Stadt zu uns steht“, betonen die beiden Vorsitzenden. Dazu würden sie sich wünschen, dass sich die Ratsmitglieder das Bad auch einmal ansehen. „Bisher waren nur die Grünen da“, sagen Maaß und Schmidt. „Und natürlich die FWG.“ Natürlich in diesem Fall, weil beide auch bei der FWG Mitglied sind. Vielleicht bietet das offene Badeangebot am Sonntag Gelegenheit dazu. „Wenn das 'Go' nicht kommt oder es keine eindeutige Entscheidung gibt, müssen wir sehen wie es weiter geht“, sagt Anja Maaß. „Dann müssen wir gucken, was wir aus eigener Tasche bezahlen können und dann muss auch geguckt werden, wie lange es noch geht.“

Seitens der Stadt tut man sich schwer mit den Wünschen des Fördervereins. „Keiner will das Hallenbad in Barrien sofort schließen“, hatte Bürgermeisterin Suse Laue in der letzten Stadtratssitzung im Dezember auf Bürgeranfrage deutlich gemacht. Dies unterstrich sie in diesem Jahr noch mal auf Nachfrage des SYKER KURIER. Das Bad soll mittelfristig erhalten bleiben und in dieser Zeit anfallende Reparaturen sollen wie bisher unterstützt und übernommen werden. Das sei auch die aktuelle Beschlusslage aus dem Verwaltungsausschuss. Doch vor dem Hintergrund der zahlreichen Investitionen, die die Stadt als Pflichtaufgabe in Zukunft tragen muss, bestehe Diskussionsbedarf. Das Hallenbad in Barrien sei „ein tolles Bad“, sie finde auch das Engagement des Fördervereins „sehr, sehr gut“, aber in den Gesprächen müsse es auch darum gehen, was gehe, sagte Suse Laue. Knackpunkt ist dabei in ihren Augen die Bürgschaft der Stadt für den Kredit des Vereins. Selbst wenn es nur eine Bürgschaft ist, taucht diese im Haushalt der Stadt wie ein eigener Kredit auf. Da seien dem Haushalt Grenzen aufgezeigt, auch seitens der Kommunalaufsicht.