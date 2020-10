Am Donnerstagabend geht es in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses unter anderem um den Dicken Braken. (Michael Braunschädel)

Bassum. Der Wald rückt immer weiter in den Fokus der Öffentlichkeit. Die heißen und trockenen Sommer sind da nur ein Beispiel, Sturmschäden und Borkenkäfer sind weitere. Nun hat die Fraktion der Grünen im Dicken Braken in Bassum beobachtet, dass in den vergangenen Monaten „das Waldgebiet forstwirtschaftlich sehr stark bearbeitet worden“ ist, wie es in einem entsprechenden Antrag der Fraktion heißt. Kurz gesagt fordern die Politiker die Waldbesitzer in Bassum auf, von der rein wirtschaftlichen Nutzung als Forst abzusehen und mehr den Wald zu pflegen. In der kommenden Sitzung des Bassumer Ausschusses für Stadtentwicklung am Donnerstag, 22. Oktober, diskutieren die Fraktionen über den Antrag und hören einen Experten. Zu Gast wird Revierförster Heinz-Dieter Tegtmeier von den Niedersächsischen Landesforsten sein und einen Vortrag über die moderne Forstwirtschaft halten. Das Thema lautet „Aktuelle Lage der Forstwirtschaft – Ist Holznutzung noch zeitgemäß“. Inhaltlich schließt sich der Kreis zum Grünen-Antrag.

Darin kritisiert die Fraktion, dass im Dicken Braken unter anderem "im Frühjahr 2020 ein Entwässerungsgraben vertieft und neu ertüchtigt wurde". Außerdem habe es während der Vegetationsperiode starken Waldeinschlag gegeben und es habe die Entnahme der Bäume aus dem Wald stattgefunden. Die empfindlichen Waldböden seien mit schweren Maschinen befahren worden "und unter anderem ein Dachsbau und viele Lebensräume von Wildtieren gestört oder zerstört, zu einer Zeit, in der diese gerade in der Brutpflegephase waren". Ebenso sei eine Vielzahl von großen, neuen Rückegassen angelegt worden, die neben Waldvernichtung und Bodenverdichtung bewirken, dass das Waldinnenklima trockener wird. „Die Bäume und Sträucher des Waldrandes wurden im Frühjahr mit einem Mähbalken grob abrasiert“, moniert die Fraktion.

Daher fordert sie laut dem Vorsitzenden Rainer Hartmann folgendes: keine Eingriffe im Wald während der Vegetationszeit, keine neuen Rückegassen; das Wasser im Wald zu halten, statt zu entwässern; mindestens zehn Prozent aus der Nutzung zu nehmen und sie als Wildnisflächen einer natürlichen Entwicklung zu überlassen; Naturverjüngung zuzulassen und heimische vor allem Laubbaumarten zu stärken; keine schweren Maschinen auf den empfindlichen Waldböden einzusetzen; mehr Totholz im Wald zu belassen, um die waldtypische Artenvielfalt zu erhalten und zu steigern. All das sei nur im Dialog mit dem Niedersächsischen Landesforsten beziehungsweise dem Forstamt Ahlhorn möglich.

Einstieg in komplexes Thema

Christoph Lanzendörfer von der SPD erzählt, dass auch er und seine Fraktion sich dafür aussprechen, „mehr Schwachholz im Wald zu lassen“. Außerdem merkt er an, dass es natürlich schwierig sei, mit großem Gerät wie dem Harvester in den Wald zu fahren. Zwar verteile sich das Gewicht nun besser als früher, aber „er macht trotzdem alles platt“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende hinsichtlich der kleiner Lebewesen. Vom Lärm ganz zu schweigen. Daher hoffe er, dass der Antrag der Grünen „Hand und Fuß hat“. Er weist darauf hin, dass bereits vor 13 Jahren seine Fraktion eine ähnliche Beobachtung im Dicken Braken gemacht habe – damals allerdings nicht passiert sei.

Hinsichtlich der Waldnutzung der Zukunft fragt Hans-Hagen Böhringer (CDU): „Wo geht die Reise hin?“ Für ihn kann dieser Antrag lediglich als ein Einstieg in die durchaus komplexe Thematik sein. Denn, und das betont er auch, "die Forst passt eigentlich gut auf und ist vorsichtig. Dass ein Wald nachhaltig ist, ist die Voraussetzung". Sicher, die wirtschaftliche Nutzung sei ebenfalls Thema, aber wie der Wald bepflanzt oder welche Bäume gefällt werden, das ist klar geregelt. "Das machen die nicht einfach so", sagt Böhringer. Auch Hermuth Straßburg vom Bürger-Block findet, dass sich der Antrag als guter Einstieg eignet, um „tiefer in das Thema zu gehen“. Er gibt zusätzlich noch zu bedenken, dass auch das Nutzholz CO2 binde. Falls es nur noch Naturwälder gebe, müsste das Nutzholz ersetzt werden – etwa mit Kunststoff. "Die Idee ist grundsätzlich nicht schlecht", sagt Straßburg. Gleichzeitig sehe er auch viele Naturwälder, die von ihren Besitzern einfach so in Ruhe gelassen werden. Der Fraktionsvorsitzende des Bürger-Blocks weiß: „Viele Bauernwälder werden nicht ernsthaft bewirtschaftet.“



Die Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses beginnt am Donnerstag, 22. Oktober, um 19 Uhr im Gasthaus Zum Hombachtal, Nordwohlder Dorfstraße 5 in Nordwohlde. Anmeldungen sind bis zum 22. Oktober, 12 Uhr, unter der Nummer 0 42 41 / 84 83 möglich. Bei der Sitzung ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen. Desinfektionsmittel werden am Eingang zum Sitzungsraum zur Verfügung gestellt.