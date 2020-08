Asendorf. Ins Mittelalter und besonders in die Zeit der Renaissance versetzt wurden die Besucher am Freitag und Sonnabend im Asendorfer Kulturhaus Break Out. Das um Timmy Timmermann ergänzte Duo Confilius unterhielt beim ersten gemeinsamen Auftritt das Publikum mit Musik und Jonglagen aus eben dieser Zeit.

„Seit dem 16. Mai, als in Biergärten wieder gastronomisch etwas gemacht werden durfte, bieten wir jedes Wochenende etwas an, da wir aus dem Veranstaltungsbereich kommen und die Künstler etwas machen wollen“, erklärte Betreiber Dominik Wrhel. Er empfängt mit seinen ehrenamtlichen Helfern die Gäste jeweils im Biergarten, der durch hellen Sand sowie Sonnensegel und -schirme etwas Strand- und Urlaubsgefühl vermittelt. „Hier kann man dem Alltag entfliehen. Wir haben einfach versucht, trotz aller Regeln Atmosphäre zu schaffen.“ Die Corona-Auflagen werden dabei natürlich strengstens eingehalten. Die Tische und Sitzgelegenheiten stehen weit auseinander und werden nach dem Verlassen abgewischt. Wer seinen Platz verlässt, der trägt ebenso wie das ehrenamtliche Personal eine Mund-Nasen-Maske. Erfasst werden die Daten der Gäste per Tablet, sodass kein Stift ins Spiel kommen muss.

Seit 1984 aktiv

„Wir bieten mittlerweile von Freitag bis Sonntag ein Darstellungsprogramm, aber auch Musik“, fügte Wrhel an. Und nunmehr war es eben das Mittelalter-Trio, welches die Gäste unterhielt und zum Staunen brachte. Es gab in Asendorf eine Premiere, denn zu dritt waren die Künstler noch nie aufgetreten. Die Idee dazu entstand im vergangenen Jahr. „Als wir im Studio von Timmy Timmermann eine CD produziert haben“, erklärte Cornelia Fuchs, die als „Rote Füchsin“ mit rot gefärbtem Haar und unter anderem mit dem Mittelalter nachempfundener Kleidung in eben dieser Farbe auftritt. Seit 1984 ist sie auf mittelalterlichen Märkten aktiv und fast ebenso lange als professionelle Musikerin und Organisatorin verschiedener Gruppen tätig, die sich mit dieser Epoche identifizieren.

Der als „Fin de Filou“ auftretende Philipp Aaron Fuchs ist ihr Sohn. Bereits im Alter von vier Jahren entdeckte er seine Leidenschaft für Jonglage und Perkussion. Besonders imponierte den Zuschauern das mutige Jonglieren mit brennenden Fackeln und Feuerstäben. Doch das strahlt eine erhebliche Gefahr aus. „Das muss man schon üben“, gab der Filius zu. Besonders bei einbrechender Dunkelheit am Abend hatte das Spiel mit dem Feuer seinen Reiz. „Fin de Filou“ jongliert aber auch varieté-mäßig mit bis zu sieben Bällen und Keulen sowie mit Jonglierhut, Bechern und Messern.

Beeindruckende Musik präsentierte Confilius zusammen mit Timmermann, der sich als besonderer Schlagzeuger ins Programm einreihte. Auf Dudelsäcken und Flöten, mit Harfe und Trommel, aber auch mit der Cister – ein Zupfinstrument aus der Familie der Kastenhalslauten – wurde musiziert. Zu hören waren beeindruckende Klänge und Gesänge aus dem Mittelalter und der Renaissance und dabei aus dem Balkan und aus Skandinavien.

„Am ersten Tag war noch nicht so viel los, doch das Publikum hat unser Programm angenommen. Die Leute wollen Unterhaltung, und auch wir sind ausgehungert. Es ist erst unser zweiter Auftritt während der Corona-Zeit, aber es ist unsere Arbeit“, sagte die „Rote Füchsin“. „Gut, dass das Kulturhaus ein Konzept ausgearbeitet hat. Das Programm ist Balsam für die Seele“, fügte die engagierte Künstlerin an, die besonders mit dem Dudelsack Akzente setzte. Eigentlich ist das Duo Confilius deutschlandweit unterwegs und begeistert mitten im mittelalterlichen Marktgeschehen auf großen und kleinen Bühnen. In Asendorf war alles etwas kleiner. Die Bühne bestand aus zwei Schichten Paletten und verfügte über einen Regenschutz.

Mutter und Sohn treten seit 2010 gemeinsam auf. In dieser Saison waren sie ausgebucht, doch dann machte ihnen die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Die Veranstaltungen wurden reihenweise abgesagt, wie überall. Cornelia Fuchs: „Ich wünsche mir, dass 2021 wieder Märkte stattfinden und alle wieder loslegen können.“ In Bezug auf die Premiere mit Timmermann sagt sie: „Ich hoffe, dass wir öfter gemeinsam auftreten.“